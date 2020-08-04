Son Dakika: Malatya'nın Pütürge ilçesinde 4,8 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi
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Son Dakika: Malatya'nın Pütürge ilçesinde 4,8 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi

Son dakika: Malatya'nın Pütürge ilçesinde sabah saatlerinde 5,2'lik depremin meydana gelmesinin ardından 21.40 sularında 4.8 büyüklüğünde bir artçı deprem daha oldu. Pütürge'de 4.4 ile 1.7 arasında 20 artçı sarsıntı meydana geldi.

04.08.2020 21:54 | Son Güncelleme: 04.08.2020 22:17

Malatya bugün beşik gibi sallanıyor. Merkez üssü Pütürge ilçesinde olan 5,2 büyüklüğünde depremin meydana gelmesinin ardından saat 21.40'da 4,8 büyüklüğünde bir deprem oldu. Depremin derinliğinin 3.90 kilometre olduğu belirtilirken AFAD tarafından yapılan açıklamada olumsuz bir ihbarın bulunmadığı duyuruldu. Saat 18:30'da da 4.4 büyüklüğünde artçı sarsıntı yaşandı.

SIK SIK ARTÇI SARSINTILAR OLUYOR

Bugün Malatya'nın Pütürge ilçesinde 5,2 şiddetindeki depremden sonra bir saat içerisinde 4 artçı sarsıntı yaşanmıştı. Saat 12.37'de Pütürge ilçesi Tepehan Mahallesi merkezli meydana gelen 5,2 şiddetindeki deprem sonrasında saat 12.48 ve 12.51 'de 1,7 şiddetinde, saat 12,55'de 1,4 ve saat 13,01'de 1,8 şiddetinde artçı sarsıntılar meydana gelmişti. Bu arada, 5,2 şiddetindeki depremden önce de Pütürge ilçesinde saat 12.20'de 1,9 saat 12.21'de ise 1,7 şiddetindeki sarsıntılar kayıtlara geçmişti.

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Son Dakika: Malatya'nın Pütürge ilçesinde 4,8 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi
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