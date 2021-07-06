Kaynak atölyesinde patlama: 3 yaralı
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Kaynak atölyesinde patlama: 3 yaralı

Anadolu Ajansı / Volkan Kaşik - Haberler | Güncel

Malatya'daki bir kaynak atölyesinde yaşanan patlama nedeniyle 3 işçi yaralandı.

Malatya'daki bir kaynak atölyesinde yaşanan patlama nedeniyle 3 işçi yaralandı.

Öz Malatyalılar Küçük Sanayi Sitesi'ndeki bir şase ve kaynak atölyesinde tamire getirilen kamyonda işçiler çalışırken henüz bilinmeyen nedenle patlama meydana geldi.

Patlamanın etkisiyle çıkan yangın, bölgeye çağrılan itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yaralanan 3 işçi 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Patlama sırasında işletmedeki 2 kamyonda maddi hasar oluştu.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak atölyesinde patlama: 3 yaralı
Kaynak atölyesinde patlama: 3 yaralı
Kaynak atölyesinde patlama: 3 yaralı
Kaynak atölyesinde patlama: 3 yaralı
Kaynak atölyesinde patlama: 3 yaralı
Kaynak atölyesinde patlama: 3 yaralı
Kaynak atölyesinde patlama: 3 yaralı
Kaynak atölyesinde patlama: 3 yaralı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Volkan Kaşik

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