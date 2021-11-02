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Son dakika... Malatya'da kaybolan 84 koyun, jandarma tarafından bulundu

AA / Yeter Erdine - Haberler | Güncel
Son dakika... Malatya'da kaybolan 84 koyun, jandarma tarafından bulundu

Son dakika haberler: Malatya'da jandarma ekipleri, köylünün kaybolan 84 koyununu bularak sahibine teslim etti.

MALATYA (AA) - Malatya'da jandarma ekipleri, köylünün kaybolan 84 koyununu bularak sahibine teslim etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Akçadağ ilçesi Aydınlar Mahallesi'nde ikamet eden bir kişi, ihbar hattını arayarak 84 koyununun kaybolduğunu, tüm aramalara rağmen bulamadıklarını söyledi.

İhbar üzerine harekete geçen jandarma personeli, drone destekli arama yapılarak kaybolan hayvanları 5 kilometre uzaklıkta buldu.

Hayvanlar, sahibine teslim edildi.

Son dakika... Malatya'da kaybolan 84 koyun, jandarma tarafından bulundu

Son dakika... Malatya'da kaybolan 84 koyun, jandarma tarafından bulundu

AA / Yeter Erdine - Son Dakika Haberleri
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