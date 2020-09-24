Malatya'da husumetlilerin karşılaşması kanlı bitti: 1 ölü 1 yaralı

Malatya'da husumetlilerin karşılaşması kanlı bitti: 1 ölü 1 yaralı Malatya'da husumetli olan iki kişi arasında yaşanan silahlı kavgada 1 kişi öldü 1 kişide yaralandı.

Malatya'da husumetlilerin karşılaşması kanlı bitti: 1 ölü 1 yaralı

MALATYA - Malatya'da husumetli olan iki kişi arasında yaşanan silahlı kavgada 1 kişi öldü 1 kişide yaralandı.

Olay, gece yarısı Battalgazi ilçesine bağlı Aslanbey Mahallesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, aralarında daha önceden husumet bulunduğu ileri sürülen Arafat Y. ile B.D. karşılaştıkları Elif sokak içerisinde tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine taraflar birbirlerini silahla ateş ederek yaraladı.

Yaralılar, Malatya Turgut Özal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınırken, durumu ağır olan Arafat Y. burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Polis ekiplerinin olayın gerçekleştiği sokak içerisinde detaylı inceleme yaptığı olayda, bir tabanca, bir adet bıçak ile 12 adet boş kovan bulundu.

Ekiplerin hastanede almış olduğu geniş güvenlik önlemleri altında Arafat Y.'nin cenazesi Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken, olayla ilgili olarak inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HASAN ERYILMAZ