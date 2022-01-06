Malatya'da bir apartmanda korkutan yangın: 1 yaralı - Haberler
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Malatya'da bir apartmanda korkutan yangın: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Malatya'da bir apartmanda korkutan yangın: 1 yaralı Malatya'da bir apartmanın çatı katında çıkan yangında 1 kişi yaralandı.

MALATYA (İHA) - Malatya'da bir apartmanda korkutan yangın: 1 yaralı

MALATYA - Malatya'da bir apartmanın çatı katında çıkan yangında 1 kişi yaralandı.

Olay, Battalgazi ilçesine bağlı Çirikpınar Mahallesi'nde geldi.

Edilen bilgilere göre Kıvılcım sokak içerisinde bulunan bir apartmanın çatı katında henüz bilenmeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanların yükseldiğini gören çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine kısa sürede intikal eden ekipler apartman sakinlerini tahliye ederken, diğer taraftan da yangını kontrol altına almak için çalışma başlattı. Yaklaşık 30 dakika süren çalışmalar sonucu yangın söndürülürken, dumandan etkilen bir kişi yaralandı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı şahıs daha sonra Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Malatya'da bir apartmanda korkutan yangın: 1 yaralı

Malatya'da bir apartmanda korkutan yangın: 1 yaralı

Malatya'da bir apartmanda korkutan yangın: 1 yaralı

Malatya'da bir apartmanda korkutan yangın: 1 yaralı

Malatya'da bir apartmanda korkutan yangın: 1 yaralı

Malatya'da bir apartmanda korkutan yangın: 1 yaralı

Malatya'da bir apartmanda korkutan yangın: 1 yaralı

Malatya'da bir apartmanda korkutan yangın: 1 yaralı

Malatya'da bir apartmanda korkutan yangın: 1 yaralı

Malatya'da bir apartmanda korkutan yangın: 1 yaralı

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İhlas Haber Ajansı / Hasan Eryılmaz - Son Dakika Haberleri

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