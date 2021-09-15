Malatya'da eski Vagon Onarım Fabrikası'nın söküm inşaatında çalışan İşçi çatıdan düştü. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan işçi kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olay Yeşilyurt ilçesine bağlı Kuyulu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, eski Vagon Onarım Fabrikası alanında yapımı süren Kızılay Lojistik Merkez Üssü inşaatındaki eski bir binanın çatısında söküm çalışmalarını yürüten işçi Mustafa Doğan(57) dengesini kaybederek düştü. Yerdeki demir levhaların üzerine düşen işçi ağır yaralandı. Durumun fark edilmesinin ardından olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edilirken, Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Mustafa Doğan burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hayatını kaybeden talihsiz işçinin cenazesi hastanedeki işlemlerinin ardından Malatya Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor. - MALATYA

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