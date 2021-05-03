Son dakika: Malatya'da bir kişi evinde ölü bulundu

Son dakika haberler: Malatya'nın Battalgazi ilçesinde, yalnız yaşadığı öğrenilen bir kişi evinde ölü bulundu.

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde, yalnız yaşadığı öğrenilen bir kişi evinde ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, Büyük Mustafa Paşa Mahallesi'ndeki bir apartmanda yalnız yaşayan Fevzi Yılmaz'ı (67), yaklaşık 10 gündür görmeyen ve evden gelen kötü kokudan şüphelenen komşuları, durumu polise bildirdi.

Söz konusu eve giren polisler, Yılmaz'ı yatağında hareketsiz halde buldu.

Sağlık ekiplerince yapılan incelemede öldüğü belirlenen Yılmaz'ın cenazesi, otopsi için Adli Tıp Malatya Grup Başkanlığına kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Volkan Kaşik