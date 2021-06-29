Son dakika... Malatya'da bıçaklı kavga: 1 ölü

Son dakika haberler: Malatya'da parkta gece saatlerinde çıkan kavgada bir şahıs bıçaklanarak hayatını kaybetti.

Malatya'da parkta gece saatlerinde çıkan kavgada bir şahıs bıçaklanarak hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre Malatya'nın Yeşilyurt ilçesine bağlı Dilek Mahallesi'nde bulunan İnönü Parkı'nda gece saatlerinde karşılaşan 32 yaşındaki Cem Sultan Karakaya ile Muzaffer G. arasında tartışma yaşandı. Husumetli oldukları öğrenilen şahısların tartışması kısa sürede kavgaya dönüşünce Muzaffer G. bıçakla Cem Sultan Karakaya'yı kalbinden bıçakladı. Ağır yaralanan şahıs, araçla hemen Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı ancak burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Cinayetin ardından Yeşilyurt İlçe Jandarma ekipleri kısa sürede zanlıyı yakalayarak gözaltına alırken, cezaevinden bir süre önce çıktığı belirlenen şahsın 2 hafta önce de öldürdüğü şahsın kardeşini bıçakladığı öğrenildi.

Hayatını kaybeden şahsın cenazesi otopsi işlemleri için Malatya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı