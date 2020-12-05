Malatya'da ayağı kırılan köpeğe polis sahip çıktı

Malatya'da ayağı kırılan köpeğe polis sahip çıktı

MALATYA - Malatya'da il Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Bölge trafik Denetleme Şube Müdürlüğü bahçesine sığınan ayağı kırık yaralı köpeğe polisler sahip çıktı.

Edinilen bilgilere göre, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı arka ayaklarından birinin kırıldığı belirlenen bir köpek gittiği Bölge trafik Denetleme Şube Müdürlüğü yerleşkesinde ekipler tarafından tedavi ettirilmek üzere muhafaza altına alındı. Tedavisi için çalışma başlatılan yaralı köpeğin tedavisi tamamlanıp iyileşinceye kadar Bölge trafik Denetleme Şube Müdürlüğü yerleşkesinde tutulacağı bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HASAN ERYILMAZ