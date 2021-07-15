Son dakika: Malatya'da 251 şehit için 251 fidan dikildi
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Son dakika: Malatya'da 251 şehit için 251 fidan dikildi

Son dakika: Malatya'da 251 şehit için 251 fidan dikildi
Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberine göre Malatya'da Battalgazi Belediyesince "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla şehitler için 251 fidan toprakla buluşturuldu.

Malatya'da Battalgazi Belediyesince "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla şehitler için 251 fidan toprakla buluşturuldu.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, İspendere Şifalı İçmelerinde belediye ve Yardımeli Derneği'nin işbirliğiyle 15 Temmuz gecesi şahadete yürüyen 251 şehidin anısına 251 fidan dikildi.

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, vatan ve millet için 15 Temmuz'da 251 yiğidin şehit olduğunu, 2 bin 197 yiğidin ise gazi olduğunu hatırlattı.

Türkiye'de farklı zamanlarda milletin iradesine kast etmek için bazı darbelerin yaşandığını bildiren Güder, "Bu millet kendi iradesine ipotek koydurmayacağını, 15 Temmuz'da gösterdi. Bu önemli günü bu tür organizasyonlarla unutturmayacağız. Milletimizin her şeyin farkında. 15 Temmuz'u unutmayacağız, unutturmayacağız. Rabbim inşallah bu tür olayları bir daha bizlere yaşatmasın." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş

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