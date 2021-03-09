Son dakika... Malatya'da 13 köy okuluna yapılacak kütüphaneye 13 şehidin ismi verilecek
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Son dakika... Malatya'da 13 köy okuluna yapılacak kütüphaneye 13 şehidin ismi verilecek

09.03.2021 17:33 | Son Güncelleme: 09.03.2021 17:37
Son dakika... Malatya'da 13 köy okuluna yapılacak kütüphaneye 13 şehidin ismi verilecek

Son dakika gündem haberi... MALATYA'da, avukatlık yapan Veysel Taner Şenel, kentte bulunan 13 okula 13 kütüphane yaptırarak, 13 şehidin isminin verileceğini söyledi.

MALATYA'da, avukatlık yapan Veysel Taner Şenel, kentte bulunan 13 okula 13 kütüphane yaptırarak, 13 şehidin isminin verileceğini söyledi.

Malatya'da, avukatlık yapan Veysel Taner Şenel, 13 köy okulundan kütüphanesi olmayana kütüphane yaptıracağını, atıl durumda olanların ise onarımını gerçekleştireceğini belirterek, her kütüphaneye bir şehidin ismini vereceğini ifade etti.

Daha önce bu yılın ocak ayında Doğanyol ilçesinde Şehit Oğuzhan Günay adına yapılan kütüphaneden hemen sonra 4 ilçe için de kütüphane yapıldığını kaydeden Şenel tamamlananları şöyle sıraladı: "Arapgir Ahmet Zeyneloğlu Ortaokulu'na Arapkirli Şehit Hüsnü Bilgiç, Hekimhan Kurşunlu Yatılı Bölge Okulu'na Şehit Furkan Peker, Kuluncak İlisuluk Ortaokulu'na 9 Ocak'ta şehit düşen Malatyalı Mehmet Çelik, Pütürge Bakımlı İlk ve Ortaokulu'na 18 Eylül 2015'te Tunceli- Erzincan kara yolunda alıkonulan 14 Şubat'ta şehit edilen Semih Özbey'in ismi verildi. Kalan diğer ilçeler için okul tespiti yapıldıktan hemen sonra kütüphanelerin yapılması için çalışmalara başlanacak."

Avukat Şenel, "Allah rızası için çıktığımız bu yolda, köylerde yaşayan çocuklarımızın kitap okuma alışkanlıklarını pekiştirmek isterken aynı zamanda aziz şehitlerimizin isimlerini ilelebet yaşatma gayretindeyiz. Vatanımız için gözünü kırpmadan toprağı kanıyla sulayarak Şehadet şerbetini içen yiğitlerimiz için ne yapsak haklarını ödeyemeyiz. Emanet bıraktıkları bu aziz vatanı canımız pahasına korumak ve şehitlerimizin isimlerini ebediyen yaşatmak boynumuzun borcudur. Minik yavrularımızın kalbine, aklına ve vicdanlarına şehitlerimizin isimlerini ve kahramanlık nişanesi olan şehadetlerini ilimle, irfanla, milli ruh ile aşılamak en büyük gayretimizdir" dedi. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Taha AYHAN

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