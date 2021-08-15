Son dakika: Malatya Büyükşehir Belediyesinden selden etkilenen Kastamonu'ya yardım

Son dakika haberler... Malatya Büyükşehir Belediyesi, Batı Karadeniz Bölgesi'nde meydana gelen sel afetinin ardından temizleme çalışmalarına destek vermek amacıyla personel gönderdi.

Malatya Büyükşehir Belediyesi, Batı Karadeniz Bölgesi'nde meydana gelen sel afetinin ardından temizleme çalışmalarına destek vermek amacıyla personel gönderdi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Akdeniz Bölgesi'nde meydana yangın afetinin ardından bölgeye araç ve personel desteği sağlayan Büyükşehir Belediyesi, Batı Karadeniz Bölgesi'nde meydana gelen sel afetiyle birlikte bölgeye iş makinesi ve personel desteği sağladı.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Sel afetinden en çok etkilenen illerden olan Kastamonu iline ve Bozkurt ilçesine araç ve personel desteği sağlayan Malatya Büyükşehir Belediyesi ekipleri, arama kurtarma ve temizlik çalışmaları için bölgeye gitti. Yol ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı ile birlikte Sağlık Sosyal Hizmetleri Daire Başkanlığına bağlı ekipler sel afetinin yaşandığı bölgeye giderek çalışmalara destek verecek."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş