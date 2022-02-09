Son Dakika: Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde aranan firari şüpheli Seccad Yeşil, yakalandı - Haberler
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Son Dakika: Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde aranan firari şüpheli Seccad Yeşil, yakalandı

Haberler.com, Ecem Altan - Magazin
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Son dakika: Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetiyle ilgili firari şüpheli Seccad Yeşil Bursa'da yakalandı. 13 gündür aranan Yeşil, sorgulanması için İstanbul'a getirilecek.

Sunucu Ece Erken'in 7 ay önce evlendiği avukat eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu, ortağı olduğu balıkçıda alacak verecek meselesi yüzünde çıkan tartışmada silahlı saldırıya uğradı. Hastaneye kaldırılan Mahmutyazıcıoğlu, yapılan tüm müdahalelere rağmen kan kaybı nedeniyle hayatını kaybetti. Ünlü avukatın şoförü Murat Bilmez ise saldırıdan yaralı olarak kurtarıldı. Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun katil zanlılarından firari Seccad Yeşil, Bursa'da yakalandı.

Ayrıntılar geliyor...

Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu Haberler.com - Magazin

Şafak Mahmutyazıcıoğlu, Magazin, Güncel, Haberler

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