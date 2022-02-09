Son Dakika: Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde aranan firari şüpheli Seccad Yeşil, yakalandı

Sunucu Ece Erken'in 7 ay önce evlendiği avukat eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu, ortağı olduğu balıkçıda alacak verecek meselesi yüzünde çıkan tartışmada silahlı saldırıya uğradı. Hastaneye kaldırılan Mahmutyazıcıoğlu, yapılan tüm müdahalelere rağmen kan kaybı nedeniyle hayatını kaybetti. Ünlü avukatın şoförü Murat Bilmez ise saldırıdan yaralı olarak kurtarıldı. Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun katil zanlılarından firari Seccad Yeşil, Bursa'da yakalandı.

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