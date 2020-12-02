Son dakika: Mahalleli, 28 yılda 39 kişinin kazada hayatını kaybettiği yolda önlem alınmasını istedi
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Son dakika: Mahalleli, 28 yılda 39 kişinin kazada hayatını kaybettiği yolda önlem alınmasını istedi

02.12.2020 15:04 | Son Güncelleme: 02.12.2020 15:08
Son dakika: Mahalleli, 28 yılda 39 kişinin kazada hayatını kaybettiği yolda önlem alınmasını istedi

Son dakika haberleri... MALATYA'nın Akçadağ ilçesinde, yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı Ali Dağ (52), yaşamını yitirdi.

MALATYA'nın Akçadağ ilçesinde, yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı Ali Dağ (52), yaşamını yitirdi. Aynı bölgede 28 yılda meydana gelen 69 ayrı trafik kazasında 39 kişinin hayatını kaybettiği belirtilirken, mahalleli, yolda önlem alınmasını istedi.

Malatya-Kayseri kara yolunun Akçadağ ilçesine bağlı Kozluca Mahallesi'nin ortasından geçen bölümünde 30 Kasım'da Ahmet E., yönetimindeki 40 LA 833 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Ali Dağ'a çarptı. Kazada, Ali Dağ yaşamını yitirdi. 

Kaza sonrası mahalleli önce Akçadağ Kaymakamlığı'na, ardından da Malatya Valiliği'ne giderek bölgede önlem alınması için başvuruda bulundu. Bölgede yaşayanlar, yollarının yapılması için daha önceden başvuruda bulunduklarını, bazı bölge esnafının bunu engellediğini, refüj ve demir parmaklık yapılması gerektiğini söyledi. Ali Dağ'ın amcası Mehmet Dağ, yeğenine otomobilin refüjde beklerken çarptığını iddia ederek, 20- 30 metre sürüklediğini dile getirdi.

Bu arada, aynı bölgede son 28 yılda 69 trafik kazasında 39 kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi.

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Son dakika: Mahalleli, 28 yılda 39 kişinin kazada hayatını kaybettiği yolda önlem alınmasını istedi
Son dakika: Mahalleli, 28 yılda 39 kişinin kazada hayatını kaybettiği yolda önlem alınmasını istedi
Son dakika: Mahalleli, 28 yılda 39 kişinin kazada hayatını kaybettiği yolda önlem alınmasını istedi
Son dakika: Mahalleli, 28 yılda 39 kişinin kazada hayatını kaybettiği yolda önlem alınmasını istedi
Son dakika: Mahalleli, 28 yılda 39 kişinin kazada hayatını kaybettiği yolda önlem alınmasını istedi
Son dakika: Mahalleli, 28 yılda 39 kişinin kazada hayatını kaybettiği yolda önlem alınmasını istedi
Son dakika: Mahalleli, 28 yılda 39 kişinin kazada hayatını kaybettiği yolda önlem alınmasını istedi
Son dakika: Mahalleli, 28 yılda 39 kişinin kazada hayatını kaybettiği yolda önlem alınmasını istedi
Son dakika: Mahalleli, 28 yılda 39 kişinin kazada hayatını kaybettiği yolda önlem alınmasını istedi
Son dakika: Mahalleli, 28 yılda 39 kişinin kazada hayatını kaybettiği yolda önlem alınmasını istedi
Son dakika: Mahalleli, 28 yılda 39 kişinin kazada hayatını kaybettiği yolda önlem alınmasını istedi
Son dakika: Mahalleli, 28 yılda 39 kişinin kazada hayatını kaybettiği yolda önlem alınmasını istedi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Taha AYHAN

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