Son dakika... Lübnan'da hükümeti kurmakla görevli Hariri: "Lübnan her geçen gün ekonomik ve sosyal olarak kötüye gidiyor"
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Son dakika... Lübnan'da hükümeti kurmakla görevli Hariri: "Lübnan her geçen gün ekonomik ve sosyal olarak kötüye gidiyor"

Son dakika... Lübnan'da hükümeti kurmakla görevli Hariri: 'Lübnan her geçen gün ekonomik ve sosyal olarak kötüye gidiyor'
Anadolu Ajansı / Mahmut Geldi - Haberler | Güncel

Son dakika habere göre Lübnan'da yaklaşık 8 aydır yeni hükümeti çabalarını sürdüren Saad el-Hariri, ülkenin hem ekonomik hem de sosyal açıdan her geçen gün kötüye gittiğini söyledi.

Lübnan'da yaklaşık 8 aydır yeni hükümeti çabalarını sürdüren Saad el-Hariri, ülkenin hem ekonomik hem de sosyal açıdan her geçen gün kötüye gittiğini söyledi.

Beyrut Limanı'ndaki patlamanın ardından istifa eden Hassan Diyab hükümetinin yerine 22 Ekim 2020'de yenisini kurmakla görevlendirilen Hariri, Lübnan'da Sünni Müslümanların dini mercisi konumundaki Müftü Şeyh Abdullatif Deryan'ı makamında ziyaret etti.

Hariri, görüşmenin ardından düzenlediği basın toplantısında, yeni hükümeti kurma sürecine ilişkin çalışmalarını Şeyh Deryan ile paylaştığını belirtti.

"Benim ve Müftünün gözü ülkenin üzerinde, bizleri ilgilendiren de Lübnan'dır. Lübnan her geçen gün ekonomik ve sosyal olarak kötüye gidiyor." diyen Hariri, yaklaşık 8 aydır sonuç vermeyen hükümeti kurma görevini iade edip etmeyeceği yönünde gazetecilerden gelen soruyu yanıtsız bıraktı.

Öte yandan yerel basında, Lübnan Müftüsü Şeyh Deryan ile görüşmenin ardından Hariri'nin yeni hükümeti kurma görevini bırakmaya niyetlendiği iddiaları yer aldı.

Lübnan'daki ekonomik ve siyasi durum

Farklı din ve mezheplere dayalı siyasi bölünmeler açısından oldukça kırılgan bir yapıya sahip bulunan Lübnan ekonomisi, 1975-1990 yıllarındaki iç savaştan bu yana en büyük krizi yaşıyor.

Beyrut Limanı'nda Ağustos 2020'de meydana gelen büyük patlama Lübnan'daki ekonomik sıkıntıları artırdı ve yeni bir hükümet krizi doğurdu.

Başbakan Hassan Diyab hükümeti, patlama sonrası gelen tepkiler üzerine 10 Ağustos 2020'de istifa etti ancak siyasi gruplar arasında yaşanan anlaşmazlıklar nedeniyle ülkede aylardır yeni hükümet kurulamadı.

Siyasi güçler ve yöneticileri ülkedeki ekonomik krizin nedeni olarak gören halk, uzun yıllardır iktidarı paylaşan mezhepsel siyasi partilerin yer almadığı, teknokratlardan oluşan küçültülmüş bir hükümetin kurulmasını talep ediyor.

Yerel para birimi Lübnan lirası, Merkez Bankası kuru sabit tutsa da bankalarda ve karaborsada değer kaybıyla farklı fiyatlardan işlem görüyor. Merkez Bankasının belirlediği resmi kur 1507, bankalardaki geçerli kur 3 bin 900 lira iken karaborsada dolar 15 bin lira üzerinden işlem görüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mahmut Geldi

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