Son dakika! Lice kırsalında etkisiz hale getirilen kırmızı kategorideki teröristin kimliği belirlendi
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Son dakika! Lice kırsalında etkisiz hale getirilen kırmızı kategorideki teröristin kimliği belirlendi

07.10.2020 19:35 | Son Güncelleme: 07.10.2020 19:42
Son dakika! Lice kırsalında etkisiz hale getirilen kırmızı kategorideki teröristin kimliği belirlendi

Son dakika haber: Diyarbakır'ın Lice ilçesinde, Yıldırım-7 Operasyonu kapsamında gerçekleştirilen hava destekli operasyonda etkisiz hale getirilen teröristin "Kırmızı Kategori"de yer alan "Doktor Amara" kod isimli Müzeyyen Aydınlı olduğu belirlendi.

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde, Yıldırım-7 Operasyonu kapsamında gerçekleştirilen hava destekli operasyonda etkisiz hale getirilen teröristin "Kırmızı Kategori"de yer alan "Doktor Amara" kod isimli Müzeyyen Aydınlı olduğu belirlendi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, 3 Ekim'deki operasyon kapsamında, Lice ilçesi Yalımlı köyü Hevsel mezrası kırsalında tespit edilen terör örgütü üyelerine yönelik hava destekli operasyon düzenlendi.

Operasyonda etkisiz hale getirilen 3 teröristten birinin Terörden Arananlar Listesi'nde "Kırmızı Kategori"de yer alan "Doktor Amara" kod isimli Müzeyyen Aydınlı olduğu belirlendi.

Baroya kayıtlı avukat gözaltına alındı

Öte yandan Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında öldürülen teröristle ilgili olduğu değerlendirilen bir avukat, İl Emniyet Müdürlüğü ve jandarma ekiplerinin ortak operasyonuyla gözaltına alındı.

Diyarbakır Barosu'na kayıtlı M.N.D'nin işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aziz Aslan

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