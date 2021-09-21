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Son Dakika | Libyalılar, Temsilciler Meclisinin hükümetten güvenoyunu geri çekme kararını protesto etti

AA / Mücahit Aydemir - Haberler | Güncel
Son Dakika | Libyalılar, Temsilciler Meclisinin hükümetten güvenoyunu geri çekme kararını protesto etti

Gelen son dakika haberlerine göre Libyalılar, ülkenin doğusundaki gayrimeşru güçlerin lideri Halife Hafter'in siyasi müttefiki Akile Salih başkanlığındaki Temsilciler Meclisinin (TM) "hükümetten güvenoyunu çekme" kararını protesto etti.

Libyalılar, ülkenin doğusundaki gayrimeşru güçlerin lideri Halife Hafter'in siyasi müttefiki Akile Salih başkanlığındaki Temsilciler Meclisinin (TM) "hükümetten güvenoyunu çekme" kararını protesto etti.

Başkent Trablus'taki Şehitler Meydanı'nda toplanan kalabalık, "hükümetten güvenoyunu çekme" kararı alan TM'yi protesto ederken, Abdulhamid Dibeybe başkanlığındaki Ulusal Birlik Hükümeti'ne (UBH) ise destek verdi.

Meydanda akşam namazını kılan kalabalık, edilen duaların ardından Hafter'i ve siyasi müttefiki Salih'i kınayan sloganlar attı.

Libya bayrakları taşıyan göstericiler, "Temsilciler Meclisi beni temsil etmiyor", "Halk Akile Salih'in meclisinin düşmesini istiyor", "Hafter ve Salih savaş suçlusudur" yazılı dövizler taşıdı.

TM'nin "güvenoyu" adımı

Ülkenin doğusundaki Tobruk merkezli TM, bugün düzenlediği oturumda oy çokluğuyla UBH'den güvenoyunun geri çekildiğini iddia etmişti.

TM Sözcüsü Abdullah Buleyhık, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, hükümetten güvenoyunun çekilmesi kararının oturuma katılan 113 milletvekilinden 89'unun "evet" oyuyla onaylandığını ileri sürmüştü.

Devlet Yüksek Konseyi: TM'nin adımı kanunsuz

Ancak Libya Devlet Yüksek Konseyi (DYK) Sözcüsü Muhammed Abdunnasır, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, UBH'den güvenoyu çekilmesi işlemlerinin kabul edilemez olduğunu belirtmişti.

Abdunnasır, Anayasa Bildirgesi'ni ve Libya Siyasi Anlaşması'nı ihlal ettiği için bu eylemi kanunsuz ve bundan kaynaklanacak eylemlerin tamamının da geçersiz olduğunu ifade etmişti.

TM'nin hükümetten güvenoyunu çekmeyi görüşmesi için bir diğer yasama organı olan DYK'nin de onayını alması gerekiyor.

AA / Mücahit Aydemir - Son Dakika Haberleri
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