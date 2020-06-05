Son Dakika: Libya'da Hafter milislerinden kurtarılan hastanede 106 ceset bulundu
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Son Dakika: Libya'da Hafter milislerinden kurtarılan hastanede 106 ceset bulundu

Son dakika: Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne bağlı birliklerin Terhune kentinde Hafter milislerinden kurtardığı bir hastanede, aralarında kadın ve çocuklarında olduğu 106 ceset bulundu

05.06.2020 17:45 | Son Güncelleme: 05.06.2020 17:59

Son dakika haberine göre; Libya'da Hafter milislerinden kurtarılan Terhune kentindeki bir hastanede, aralarında kadın ve çocukların da olduğu 106 ceset bulundu.

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Son Dakika: Libya'da Hafter milislerinden kurtarılan hastanede 106 ceset bulundu

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