Son Dakika: Libya'da Hafter milislerinden kurtarılan hastanede 106 ceset bulundu Son dakika: Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne bağlı birliklerin Terhune kentinde Hafter milislerinden kurtardığı bir hastanede, aralarında kadın ve çocuklarında olduğu 106 ceset bulundu

Son dakika haberine göre; Libya'da Hafter milislerinden kurtarılan Terhune kentindeki bir hastanede, aralarında kadın ve çocukların da olduğu 106 ceset bulundu. Ayrıntılar geliyor...