Son Dakika: Libya'da Hafter milislerinden kurtarılan hastanede 106 ceset bulundu
Son dakika: Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne bağlı birliklerin Terhune kentinde Hafter milislerinden kurtardığı bir hastanede, aralarında kadın ve çocuklarında olduğu 106 ceset bulundu
05.06.2020 17:45 | Son Güncelleme: 05.06.2020 17:59
Son dakika haberine göre; Libya'da Hafter milislerinden kurtarılan Terhune kentindeki bir hastanede, aralarında kadın ve çocukların da olduğu 106 ceset bulundu.
Ayrıntılar geliyor...