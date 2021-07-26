Son Dakika! LGS kapsamındaki birinci yerleştirmenin sonuçları açıklandı
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Son Dakika! LGS kapsamındaki birinci yerleştirmenin sonuçları açıklandı

Haberler.com / Gözde Nur Bayar - Haberler | Güncel

Son dakika! LGS kapsamındaki birinci yerleştirmenin sonuçları MEB'in internet adresinden açıklandı. Sonuçlara göre öğrencilerin yüzde 93'ü tercih ettiği okullardan birine yerleşti. LGS tercihlerine göre yapılan yerleştirmeler sonrası, sınavla girilen okulların yüzde 95'inde doluluk sağlandı.

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki birinci yerleştirme sonuçları "meb.gov.tr" internet adresinden açıklandı. Öğrenciler, yerleştirme sonuçlarına TC kimlik numaraları ve doğum tarihleri ile "sonuc.meb.gov.tr" internet adresinden ulaşabilecek.

NAKİL SONUÇLARI 2 AĞUSTOS'TA AÇIKLANACAK

İlk yerleştirmede yerleşemeyen veya yerleştiği okulu değiştirmek isteyen öğrenciler için yerleştirme süreci devam edecek. 26-30 Temmuz arası, yerleştirmeye esas 1. nakil tercih dönemi olacak. Yerleştirmeye esas 1. nakil sonuçları 2 Ağustos'ta açıklanacak.

20 AĞUSTOS'TA SÜREÇ TAMAMLANACAK

Yerleştirmeye esas 2. nakil tercih başvuruları 2-6 Ağustos'ta yapılabilecek, sonuçlar 9 Ağustos'ta açıklanacak. Böylece merkezi yürütülen ana yerleştirme süreci, 9 Ağustos 2021'de tamamlanmış olacak. Hiçbir okula yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları alınacak ve 20 Ağustos 2021'de yerleştirme süreci tamamlanacak.

2021 LGS TERCİH VE YERLEŞTİRME TAKVİMİ

  • 26 Temmuz 2021 - Yerleştirme Sonuçlarının ve Boş Kontenjanların İlan Edilmesi
  • 26-30 Temmuz 2021 - Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Tercih Başvurularının Alınması
  • 2 Ağustos 2021- Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Sonuçlarının İlanı
  • 02-06 Ağustos 2021 - Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Tercih Başvurularının Alınması
  • 09 Ağustos 2021 - Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Sonuçlarının İlanı
  • 09-13 Ağustos 2021- Boş kalan kontenjanlara, hiçbir yere yerleşemeyen
  • öğrenciler için İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonlarınca Yerleştirme Başvurularının Alınması
  • 20 Ağustos 2021 - İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonları Yerleştirmelerinin Tamamlanması
  • 23-27 Ağustos 2021 - Yatılılık Başvurularının Okul ve Kurumlarca Alınması
  • 31 Ağustos 2021 - Yatılılık Yerleştirme Sonuçlarının İlanı ve e-Pansiyon
  • Üzerinden Kayıtların Sisteme İşlenmesi
  • 06 Eylül 2021 - 2021-2022 Eğitim ve Öğretim Yılı Açılışı
Son Dakika! LGS kapsamındaki birinci yerleştirmenin sonuçları açıklandı
Son dakika haber: Milli Eğitim Bakanlığı LGS yerleştirme sonuçlarını açıkladı
Son dakika haber: Milli Eğitim Bakanlığı LGS yerleştirme sonuçlarını açıkladı
LGS kapsamındaki birinci yerleştirmenin sonuçlarına göre öğrencilerin yüzde 93'ü tercih ettiği okullardan birine yerleşti.
LGS kapsamındaki birinci yerleştirmenin sonuçlarına göre öğrencilerin yüzde 93'ü tercih ettiği okullardan birine yerleşti.
Gözde Nur Bayar
Gündem Editörü
Son Dakika Haberleri
Haber Yorumları
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