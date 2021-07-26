Son Dakika! LGS kapsamındaki birinci yerleştirmenin sonuçları açıklandı

Son dakika! LGS kapsamındaki birinci yerleştirmenin sonuçları MEB'in internet adresinden açıklandı. Sonuçlara göre öğrencilerin yüzde 93'ü tercih ettiği okullardan birine yerleşti. LGS tercihlerine göre yapılan yerleştirmeler sonrası, sınavla girilen okulların yüzde 95'inde doluluk sağlandı.