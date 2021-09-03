KVKK'dan WhatsApp'a 1 milyon 950 bin TL para cezası
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KVKK'dan WhatsApp'a 1 milyon 950 bin TL para cezası

KVKK'dan WhatsApp'a 1 milyon 950 bin TL para cezası
Anadolu Ajansı / Ömür Melih Üzelce - Haberler | Teknoloji

Kişisel Verileri Koruma Kurumu, popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp'a kişisel verilerin korunması amacıyla gerekli teknik ve idari tedbirleri almadığı için 1 milyon 950 bin TL cezası kesti.

Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK), kişilerden açık rıza alınmadan profilleme yapabilmek için çerezler aracılığıyla kullanıcılardan "kişisel veriler" alındığı gerekçesiyle WhatsApp'a 1 milyon 950 bin TL idari para cezası verdi.

GİZLİLİK İLKESİ METİNLERİNİN DEĞİŞMESİ İÇİN 3 AYLIK SÜRE

Kararda ayrıca WhatsApp Hizmet Koşulları ve Gizlilik İlkesi metinlerinin üç ay içerisinde Kanuna uygun hale getirilmesi istendi. Kişisel Verileri Koruma Kurulu, WhatsApp uygulaması hakkında yurt dışına veri aktarımı ve temel ilkeler yönünden resen inceleme başlatmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömür Melih Üzelce

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