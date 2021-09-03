KVKK'dan WhatsApp'a 1 milyon 950 bin TL para cezası

Kişisel Verileri Koruma Kurumu, popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp'a kişisel verilerin korunması amacıyla gerekli teknik ve idari tedbirleri almadığı için 1 milyon 950 bin TL cezası kesti.