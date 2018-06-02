Kuzey Irak'ta Askerlerimize Roketli Saldırı: 2 Şehit, 1 Yaralı!

Terör örgütü PKK'nın yuvalandığı Kandil Dağı'na yönelik operasyonlar hız kesmeden devam ediyor.

ASKERLERİMİZ BARAZGİR VADİSİ'NE GİRİŞİ YAPTI

Son günlerdeki operasyonlarda, Hakurk, Bermize, Kalereş ve Sidekan'ı içine alan Bradost bölgesinde kontrolü tamamen sağladı. Askerimiz, Kandil'e açılan bölge olan Barazgir Vadisi'ne de giriş yaptı.

ROKETLİ SALDIRI DÜZENLENDİ: 2 ŞEHİT, 1 YARALI

Öğlen saatlerinde terör örgütü PKK mensuplarınca, yol yapım çalışmasında çalışan askerlerimize roketle saldırı düzenlendi. Saldırı sonucu 2 askerimiz şehit oldu. 1 askerimiz de yaralandı. Yaralı askerimizin durumu ciddiyetini koruyor.

YOL YAPIM ÇALIŞMASINDA YER ALIYORLARDI

TSK'dan yapılan açıklamada şöyle denildi:

2 Haziran 2018 tarihinde Irak kuzeyinde yol yapım çalışması esnasında askeri iş makinesine bölücü terör örgütü mensupları tarafından gerçekleştirilen roketatarlı saldırı sonucunda, iki kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, bir kahraman silah arkadaşımız ise ağır yaralanmıştır. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu saldırıda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, şehitlerimizin kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır, yaralanan kahraman silah arkadaşımıza acil şifalar dileriz.Türk Silahlı Kuvvetleri asil Türk milletinden almış olduğu güç ile tüm terör örgütleriyle mücadelesine en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar azim ve kararlılıkla devam edecektir.

ŞEHİDİN BABASI: VATAN SAĞ OLSUN!

Şehit olan Uzman Çavuş Hakan Ergin'in (28) Giresun'un Eynesil ilçesinde oturan ailesine acı haber ulaştı.İlçede esnaf olan baba Ahmet Ergin, oğlunun şehit olduğunu söyleyen yetkililere "Vatan sağ olsun" diye karşılık verdi. Şehit haberi üzerine şehidin ailesinin oturduğu apartman ve çevresine Türk bayrakları asıldı.

Şehit Uzman Çavuş Hakan Ergin

İKİ AYDIR AFRİN'DEYDİ

Ailede, üç erkek kardeşten biri olan Ergin, asıl görev yeri olan Malatya´dan iki yıl önce geçici görevle Hakkari´nin Çukurca ilçesine gitti, buradan da TSK'nın Suriye'nin Afrin bölgesinde yürüttüğü Zeytin Dalı harekâtında görev aldı. Yaklaşık iki ay önce Suriye´nin Afrin bölgesinde görev yürüten şehit Ergin´in kendisine ait sosyal medya hesabından tank mermisiyle fotoğrafını "Türkiye Eynesil´e selamlar" mesajıyla paylaşmıştı. Ergin´in naaşı yarın ilçede düzenlenecek olan törenin ardından toprağa verilecek.