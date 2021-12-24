Son dakika! Kütahya heyetinden Bakan Kurum'a teşekkür ziyareti - Haberler
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Son dakika! Kütahya heyetinden Bakan Kurum'a teşekkür ziyareti

Son dakika! Kütahya heyetinden Bakan Kurum'a teşekkür ziyareti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Son dakika haberine göre AK Parti Kütahya İl Başkanı Sebahattin Ceyhun, Milletvekilleri, İlçe ve Belde Belediye Başkanlarından oluşan heyet, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a teşekkür ziyaretinde bulundu.

KÜTAHYA (İHA) - AK Parti Kütahya İl Başkanı Sebahattin Ceyhun, Milletvekilleri, İlçe ve Belde Belediye Başkanlarından oluşan heyet, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a teşekkür ziyaretinde bulundu.

İl Başkanı Sebahattin Ceyhun, Milletvekilleri, İlçe ve Belde Belediye Başkanları ile Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'u ziyaret ederek, Kütahya'ya vermiş oldukları desteklerinden dolayı teşekkür ettiklerini söyledi. - KÜTAHYA

Son dakika! Kütahya heyetinden Bakan Kurum'a teşekkür ziyareti

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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