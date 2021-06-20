Son dakika: Kütahya'da sağanak nedeniyle 2 köyde sel meydana geldi, tarım arazileri zarar gördü
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Son dakika: Kütahya'da sağanak nedeniyle 2 köyde sel meydana geldi, tarım arazileri zarar gördü

Son dakika: Kütahya'da sağanak nedeniyle 2 köyde sel meydana geldi, tarım arazileri zarar gördü
Anadolu Ajansı / Ali Eroğlu - Haberler | Güncel

Son dakika haberi... Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle su baskınları yaşandı, iki köyde dere taştı, sel meydana geldi.

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle su baskınları yaşandı, iki köyde dere taştı, sel meydana geldi.

İl genelinde öğleden sonra bastıran sağanak nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu, bazı yerleri su bastı.

Hisarcık ilçesinde yağışın ardından yaşanan sel nedeniyle Hasanlar ve Kabaklar köyleri arasındaki yol, kısmen trafiğe kapandı. Hasanlar ve Güldüren köylerinde sel ve derenin taşması sonucu bazı evleri su bastı, araçlar sürüklendi.

Bölgedeki Hasanlar Barajı'ndan tedbir amacıyla bir miktar su boşaltıldı.

Hisarcık Kaymakamı Buğra Karadağ, Hasanlar köyünde yürütülen çalışmaları inceledi. Karadağ, gazetecilere yaptığı açıklamasında, 2 saat süren yağışın bölgeyi olumsuz etkilediğini belirterek, "Özellikle Hasanlar ve Güldüren köylerimiz yoğun yağış aldı. Bütün iş makinelerimiz, jandarma personelimiz Sayın Valimizin talimatları doğrultusunda hareket ediyor. Şu an için can kaybı yok, çok şükür bu durum bizim için sevindirici. Mal kaybı ve tarlalardan su altında olanlar var." dedi.

İlçede su altında kalan ekili alanlarda hasar oluştu.

Son dakika: Kütahya'da sağanak nedeniyle 2 köyde sel meydana geldi, tarım arazileri zarar gördü
Son dakika: Kütahya'da sağanak nedeniyle 2 köyde sel meydana geldi, tarım arazileri zarar gördü
Son dakika: Kütahya'da sağanak nedeniyle 2 köyde sel meydana geldi, tarım arazileri zarar gördü
Son dakika: Kütahya'da sağanak nedeniyle 2 köyde sel meydana geldi, tarım arazileri zarar gördü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Eroğlu

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