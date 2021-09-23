Başkan Işık: "İtfaiyecilerimiz fedakarca çalışıyor"

KÜTAHYA (İHA) - Belediye Başkanı Alim Işık, itfaiyecilik haftası nedeniyle Kütahya Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünü ziyaret etti. Başkan Işık, ziyarette itfaiye personelinin fedakarca 24 saat esasına göre Kütahya için çalıştığını belirtti. İtfaiye Haftasını kutlayan Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, müdürlüğü ve müdürlük personelini ziyaret etti.

Ziyarette tüm personele yaptıkları özverili çalışmalardan dolayı teşekkür eden Başkan Işık, "İtfaiyecilik Haftası nedeniyle bugün İtfaiye Müdürlüğümüzü ve müdürlük personelimizi ziyaret ettik. Bugüne kadar Kütahya'mızda 24 saat 3 vardiya halinde milletimizin hizmetine koşan ve en ufak bir konuda hiçbir fedakarlıktan kaçınmayarak görevlerini layığı ile yapan tüm personelime ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İtfaiye Müdürlüğümüz Türkiye'nin en donanımlı müdürlüklerinden birisidir. Toplam 67 personelimiz, 17 araç ve iki istasyonda Kütahya'mızın hizmetine koşan bir müdürlüğümüz var. Geçen yıl sonu itibariyle Zafertepe'deki ikinci itfaiye istasyonumuzu şehrimize kazandırdık. Rabbim itfaiyemizi eksik eylemsin hem de muhtaç etmesin. Haftalarının kutlu olmasını ve sağlıklı sıhhatli bir yıl geçirmelerini diliyorum" dedi. - KÜTAHYA