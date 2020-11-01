Son Dakika! Kuşadası açıklarında 4.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi

Son dakika! İzmir'deki 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından Ege Bölgesi'nde sarsıntılar devam ediyor. Son olarak Kuşadası açıklarında 4,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.