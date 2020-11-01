Son Dakika! Kuşadası açıklarında 4.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi
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Son Dakika! Kuşadası açıklarında 4.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi

01.11.2020 10:15 | Son Güncelleme: 01.11.2020 10:29
Son Dakika! Kuşadası açıklarında 4.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi

Son dakika! İzmir'deki 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından Ege Bölgesi'nde sarsıntılar devam ediyor. Son olarak Kuşadası açıklarında 4,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Merkez üssü İzmir'in Seferihisar açıkları olan ve birçok ilde hissedilen 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından Ege Bölgesi'nde sarsıntılar yaşanmaya devam ediyor. Kandilli Rasathanesi'nin açıkladığı verilere göre Kuşadası Körfezi'nde saat 10.05'te 4,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

AFAD ise depremin büyüklüğünü 4,5 olarak kayıtlara geçti. Öte yandan, meydana gelen depremin hemen ardından 4 tane artçı sarsıntı yaşandı.

DEPREM DENİZİN 7 KİLOMETRE DERİNLİĞİNDE OLDU

Kuşadası Körfezi'ndeki depremin 17,62 kilometre açıklıkta, deniz yüzeyinin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde oluştuğu belirlendi.

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.11.2020 10:29:17. #1.14#
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