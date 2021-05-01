Kurum: "Kanal İstanbul Projesi Türkiye için çok önemli bir şehircilik projesidir"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kurum: "Kanal İstanbul Projesi Türkiye için çok önemli bir şehircilik projesidir"

Anadolu Ajansı / Mustafa Tugay Kılıç - Haberler | Güncel

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un açıklaması ELAZIĞ - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Elazığ Sürsürü mahallesindeki deprem konutları alan incelemesinin ardından açıklamalarda bulundu.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un açıklaması

ELAZIĞ - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Elazığ Sürsürü mahallesindeki deprem konutları alan incelemesinin ardından açıklamalarda bulundu. (2)

Kurum: 'Kanal İstanbul Projesi Türkiye için çok önemli bir şehircilik projesidir'
Kurum: 'Kanal İstanbul Projesi Türkiye için çok önemli bir şehircilik projesidir'
Kurum: 'Kanal İstanbul Projesi Türkiye için çok önemli bir şehircilik projesidir'
Kurum: 'Kanal İstanbul Projesi Türkiye için çok önemli bir şehircilik projesidir'
Kurum: 'Kanal İstanbul Projesi Türkiye için çok önemli bir şehircilik projesidir'
Kurum: 'Kanal İstanbul Projesi Türkiye için çok önemli bir şehircilik projesidir'
Kurum: 'Kanal İstanbul Projesi Türkiye için çok önemli bir şehircilik projesidir'
Kurum: 'Kanal İstanbul Projesi Türkiye için çok önemli bir şehircilik projesidir'
Kurum: 'Kanal İstanbul Projesi Türkiye için çok önemli bir şehircilik projesidir'
Kurum: 'Kanal İstanbul Projesi Türkiye için çok önemli bir şehircilik projesidir'
Kurum: 'Kanal İstanbul Projesi Türkiye için çok önemli bir şehircilik projesidir'
Kurum: 'Kanal İstanbul Projesi Türkiye için çok önemli bir şehircilik projesidir'
Kurum: 'Kanal İstanbul Projesi Türkiye için çok önemli bir şehircilik projesidir'
Kurum: 'Kanal İstanbul Projesi Türkiye için çok önemli bir şehircilik projesidir'
Kurum: 'Kanal İstanbul Projesi Türkiye için çok önemli bir şehircilik projesidir'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Tugay Kılıç

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Muş Fuat Oktay Engin Altay Hulusi Akar Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hadise Müge Anlı Ebru Gündeş Meral Kaplan
Spor Muslera Cenk Tosun Gökhan Töre Fırat Aydınus Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Ramazan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Kurum: "Kanal İstanbul Projesi Türkiye için çok önemli bir şehircilik projesidir" - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.5.2021 16:13:49. #1.16#

title