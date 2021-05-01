Kurum: "Kanal İstanbul Projesi Türkiye için çok önemli bir şehircilik projesidir"
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un açıklaması ELAZIĞ - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Elazığ Sürsürü mahallesindeki deprem konutları alan incelemesinin ardından açıklamalarda bulundu.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un açıklaması
ELAZIĞ - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Elazığ Sürsürü mahallesindeki deprem konutları alan incelemesinin ardından açıklamalarda bulundu. (2)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Tugay Kılıç