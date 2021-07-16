Son Dakika: Kurban kesmek farz mı vacip mi? Kimler kurban kesebilir?
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Son Dakika: Kurban kesmek farz mı vacip mi? Kimler kurban kesebilir?

Son Dakika: Kurban kesmek farz mı vacip mi? Kimler kurban kesebilir?
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Son Dakika: Kurban Bayramı'na sayılı günler kaldı ve milyonlarca Müslüman kurban kesmek için son hazırlıklarını tamamlıyor. Diğer yandan kurban kesmenin hükmü pek çok kişi tarafından merak ediliyor. Kurban kesmek farz mı vacip mi? Kimler kurban kesebilir? Soruları en çok araştırılan konular arasında yer almaktadır. Peki, Kurban kesmek farz mı vacip mi? Kimler kurban kesebilir?

Son Dakika: Kurban Bayramı'na sayılı günler kaldı ve milyonlarca Müslüman kurban kesmek için son hazırlıklarını tamamlıyor. Diğer yandan kurban kesmenin hükmü pek çok kişi tarafından merak ediliyor. Kurban kesmek farz mı vacip mi? Kimler kurban kesebilir? Soruları en çok araştırılan konular arasında yer almaktadır. Peki, Kurban kesmek farz mı vacip mi? Kimler kurban kesebilir?

SON DAKİKA: KURBAN KESMEK FARZ MI, VACİP Mİ?

Kurban ibadeti hakkında bilinmesi gereken en önemli şeylerden biri kurban kesmenin farz olmadığıdır. Zira İslam'ın Namaza kılmak, Hacca gitmek, zekat vermek, oruç tutmak ve Kelime-i şehadet getirmek üzere 5 tanedir.

Kurban kesmek Hanefi mezhebi hariç diğer dinlerde sünnet olan ibadetler arasındadır. Ancak Hanefilerde kurban kesmek vacip olan bir ibadettir.

Vacip ise farz kadar kati olmasa bile Müslümanlıkta yapılması gereken ibadettir.

Kurban ibadeti, vacip ya da sünnet kabul edilse bile geçmişten bugüne Müslüman toplumların bir simgesi haline gelmekle birlikte aynı zamanda toplum içinde kaynaşmanın bir yolu olmuş ve toplumsal bir konu haline de gelmiştir.

KİMLER KURBAN KESEBİLİR?

Bir kişinin kurban kesmesi için birtakım koşulları taşıyor olması gerekmektedir. Bunlar;

• Akıl sağlığı yerinde olmak,

• Büluğa ermiş (ergen olmuş), olmak

• Dinen zengin sayılacak kadar mal varlığına sahip olmak

• Mukim olmak.

• Ayrıca, temel ihtiyaçlarından ve borcundan başka 80.18 gr altın veya değerinde para veya eşyaya sahip olan kimselerin kurban kesmesi gerekir. Bununla birlikte kurban mükellefiyeti için aranan nisabın üzerinden, zekâtın aksine bir yıl geçmesi şart değildir.

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