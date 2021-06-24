Son dakika! Kumalığı kabul etmeyince öldürülen Emine'nin annesi: Yaşamak istiyordu
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Son dakika! Kumalığı kabul etmeyince öldürülen Emine'nin annesi: Yaşamak istiyordu

Son dakika! Kumalığı kabul etmeyince öldürülen Emine'nin annesi: Yaşamak istiyordu
Demirören Haber Ajansı / Burak Emek - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri: DİYARBAKIR'da, 7 çocuk babası kuzeni Aslan Karakaş'ın (37) kumalık talebini reddedince uğradığı silahlı saldırısında ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede 138 günlük yaşam mücadelesini kaybeden Emine Karakaş'ın (16) annesi Nurcan Karakaş, çocuğunun hayalleri olduğunu ve yaşamak...

DİYARBAKIR'da, 7 çocuk babası kuzeni Aslan Karakaş'ın (37) kumalık talebini reddedince uğradığı silahlı saldırısında ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede 138 günlük yaşam mücadelesini kaybeden Emine Karakaş'ın (16) annesi Nurcan Karakaş, çocuğunun hayalleri olduğunu ve yaşamak istediğini söyledi. Karakaş, "Benim ciğerim parçalandı. Katili bulsunlar. Kızım gibi gençler ölmesin" dedi. 

Olay, 4 Şubat'ta Diyarbakır'ın Bismil ilçesine bağlı kırsal Selamet Mahallesi'nde meydana geldi. Evli ve 7 çocuk babası Aslan Karakaş, amcasının kızı Emine'yi kuma olarak almak istedi. Emine, kumalık talebini reddedince Karakaş'ın silahlı saldırısına uğradı. Saldırının ardından Emine, Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedaviye alındı. Aslan Karakaş ise kaçtı. Yaşam mücadelesi veren Emine, 138 günün ardından önceki gece hayatını kaybetti. 

'BENİ İYİLEŞTİRECEKSİNİZ DEĞERLİ HOCALARIM' DEMİŞTİ Emine'den geri, tedavi gördüğü yoğun bakım ünitesinde çekilen son görüntüleri kaldı. Cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntülerde, Emine'nin doktorlarıyla yaptığı görüşmede, kendisini iyileştirmeleri için destek istediği anlar yer aldı. Yaşam mücadelesi verdiğini söyleyen Emine Karakaş'ın, doktorlara "Beni siz iyileştireceksiniz değerli hocalarım. İnşallah iyileştireceksiniz beni. Hastaneye sedyeyle gireceğim, yürüyerek çıkacağım inşallah. Ne olur elinizden geleni yapın" dediği duyuluyor. 'ARTIK O KÖYE GİDEMİYORUM'Kızının ölümünün ardından büyük üzüntü yaşayan Nurcan Karakaş, "Kızımın cenazesini köyüne götüremedim. Canım, ciğerim parçalandı. Başka annelerin canı yanmasın. Artık o köye gidemiyorum. Bu saatten sonra kimseye güvenim kalmadı. O katili bulun. Mardin'deki dayısı nerede olduğunu biliyor. Ailesi katili saklıyor. Kızım yaşamak istiyordu, hayalleri vardı. Katili bulsunlar. Kızım gibi gençler ölmesin. Benim gibi annelerin ciğeri yanmasın, parçalanmasın" diye konuştu.  

Son dakika! Kumalığı kabul etmeyince öldürülen Emine'nin annesi: Yaşamak istiyordu
Son dakika! Kumalığı kabul etmeyince öldürülen Emine'nin annesi: Yaşamak istiyordu
Son dakika! Kumalığı kabul etmeyince öldürülen Emine'nin annesi: Yaşamak istiyordu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burak Emek

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