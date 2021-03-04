Son dakika kültür sanat: Karlsruhe Müzik Üniversitesini tam puanla kazanan 15 yaşındaki İzmirli piyanist Nehir başarısının sırrını anlattı Açıklaması

Almanya'daki Karlsruhe Müzik Üniversitesinin sınavlarında tam puan alarak piyano bölümüne kabul edilen 15 yaşındaki Nehir Özzengin, hayalini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyor.

Henüz 4 yaşındayken müzik yeteneği keşfedilen İzmirli Özzengin, bu süreçte ailesi ve öğretmenleri tarafından piyanoya yönlendirildi.

Lise 10. sınıf öğrencisi Özzengin, aynı zamanda burslu kazandığı Yaşar Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi Müzik Akademisinde klasik piyano eğitimi alıyor.

Bugüne kadar çeşitli ülkelerde düzenlenen uluslararası yarışmalarda 12 ödülü bulunan genç yetenek, kısa süre önce ise Karlsruhe Müzik Üniversitesinin kabul sınavları sonrası piyano bölümü öğrencisi olmayı başardı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca Türkiye'deki kız çocuklarına başarılarıyla ilham vermeleri için seçilen 6 kız arasında yer alan ve birçok sosyal sorumluluk projesine gönüllü katılan Özzengin, ülkesini temsil edecek olmanın gurunu yaşıyor.

Nehir Özzengin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, katıldığı ilk piyano yarışmasında 9 yaşında ödül kazandığını söyledi.

Son 2 yılda katıldığı 5 beste ve piyano yarışmasından birincilikle döndüğünü belirten Özzengin, şöyle konuştu:

"Sonrasında ailem ve öğretmenlerimle daha büyük bir hedef belirlemeye karar verdik. Bu hedef de çevremde tanıdığım ve bildiğim kimsenin daha önce hedeflemediği, 15 yaşında, klasik müziğin doğduğu ülke Almanya'nın seçkin üniversitelerinden Karlsruhe Müzik Üniversitesi sınavlarına hazırlanmak ve başarılı olmaktı. Tüm dünya pandemi nedeniyle birçok alanda durmuşken ben tam aksine bu hedefe ulaşmak için çalışmalarımı daha da artırdım, sıkı şekilde sınavlara hazırlandım."

"10 gün içerisinde üniversitede eğitimim başlıyor"

Nehir, sınava kabul şartlarının en başında "Almanca dil yeterliliğinin" geldiğini, buna da geçmişte aldığı eğitimlerle sahip olduğunu anlattı.

Defalarca sahnede seyirci ve yarışmalarda jüri önüne çıkmasına rağmen Karlsruhe Müzik Üniversitesindeki piyano bölümü profesörlerinin karşısında çok heyecanlandığını vurgulayan Özzengin, şunları kaydetti:

"Almanca yaptığımız sözlü mülakattan sonra müzik repertuvarımdaki eserleri çalmamı istediler. Sınav bitiminde de aslında tepkilerinden çok memnun kaldıklarını hissetmiştim. Sonraki günlerde heyecanla sınav sonuçlarını bekledim ve resmi sonuçlar açıklandığında üniversiteye kabul edildiğimi öğrendim. Gerçekten büyük sevinç yaşadım. Çünkü bu aslında 4 yaşımdan bu yana piyano ve müzik için verdiğim emeklerin bir ödülüydü. Sonrasında sonuç kağıdının altına doğru sınav puanımı fark ettim ve bu beni daha da mutlu etti. Çünkü giriş sınavlarında çok zor olan bir şeyi başarmış ve tam puan alarak mükemmel dereceyle üniversiteyi kazandığımı öğrenmiş oldum. 10 gün içerisinde üniversitede eğitimim başlıyor. Bu eğitim için de Türkiye'deki lise eğitimim bitinceye kadar hafta sonları Almanya'ya gidip gelmem gerekecek. Sonrasında 18 yaşına geldiğimde de tam zamanlı olarak üniversitede eğitimimi devam ettireceğim."

Küçük yaşlardan itibaren herkesin "çok zor" dediği şeyleri başarabilmek için azim, disiplin ve özveriyle çok fazla emek verdiğine dikkati çeken Özzengin, bu süreçte ailesinin büyük desteğini gördüğünü belirtti.

Çok küçük yaşta üniversiteyi kazanma imkanı bulduğunu ifade eden Özzengin, eğitimini çok iyi şekilde aldıktan sonra aynı kararlılıkla Türkiye'yi müzik alanında temsil etmeye çalışacağını sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil Fidan