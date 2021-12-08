Son dakika... Küçükçekmece'deki çocuk parkındaki görsellere ilişkin davada karar

KÜÇÜKÇEKMECE, İSTANBUL (DHA) - KÜÇÜKÇEKMECE'de yenilenen çocuk parkında kullanılan görsellerin silahlı terör örgütü PKK/KCK'nın sembollerini andırdığı gerekçesiyle biri belediyede kontrol mühendisi, ikisi ise park yenileme ihalesini alan inşaat ve kauçuk firmasında peyzaj mimarı olan toplam üç sanığın yargılandığı davada karar çıktı. Mahkeme, "Terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 7 yıl 6 aya kadar kadar hapisleri istenen sanıkların beraatine karar verdi.

İstanbul 34. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuksuz sanıklar Küçükçekmece Belediyesi'nde görevli kontrol mühendisi Deniz Doğan K. ile kauçuk firmasında görevli peyzaj mimarı Gülsüm G. ve avukatları hazır bulundu. Diğer sanık inşaat firmasının peyzaj mimarı Yüksel P. ise duruşmaya katılmadı.

SON SAVUNMALARINI YAPTILAR

BERAAT KARARI VERİLDİ

İDDİANAME

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