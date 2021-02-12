Son dakika: Küçük Eray, mektuplaştığı Şehit Yüzbaşı Burak Coşkun gibi asker olmak istiyor

GAZİANTEP'te Açıkbaş ailesinin oğulları Eray Açıkbaş'ın, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde düzenlenen Pençe Kartal-2 Harekatı'nda PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Komando Yüzbaşı Burak Coşkun ile 2 yıl önce mektuplaştığı ortaya çıktı. Aldığı haber le hüzne boğulan küçük Eray, "Ben de çok sevdiğim ama şehit olan Yüzbaşı Burak Coşkun gibi asker olmak istiyorum" dedi.

Fırat Mahallesi'nde oturan Açıkbaş ailesinin 3 çocuğundan ikincisi olan Eray, 2019 yılında 24 Kasım İlkokulu'nda öğrenim görürken, öğretmeni Elif Çelik aracılığıyla Piyade Komando Yüzbaşı Burak Coşkun'a duygularını anlatan bir mektup yazdı. Mektuba geri dönüş yapan Yüzbaşı Coşkun, minik Eray'a üniformasında taşıdığı pars simgeli bröveyi de hediye olarak gönderdi.

'3 OĞLUMDA VATANA FEDA OLSUN'Kendisine mektup yazan küçük Eray'a cevap veren Yüzbaşı Burak Coşkun'un ?Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde sürdürülen Pençe Kartal-2 Harekatı'nda teröristlerle çıkan çatışmada şehit olması, Açıkbaş ailesinde üzüntü yarattı. Acı haber in ardından hüzünlenen küçük Eray'ın annesi Semra Açıkbaş, "2 yıl önce bu mektup sayesinde Burak komutanla tanışma fırsatı bulduk. Onu hiç görmedik ama tanımadan çok sevdik. Yüreğiyle, kişiliğiyle nasıl biri olduğu mektuptan da belli oluyor. Mekanı cennet olsun. Allah ailesine sabır versin. Şehit komutanımızdan geriye kalan mektubu ömrümüz boyunca saklayacağız. En üzüldüğümüz şey ise bize böyle acı bir hatıra olarak kalması. Sözün bittiği yerdeyiz. Benim 3 oğlum var ve 3'ü de bu vatana feda olsun. Onlar askerlik yapmak isterlerse ben hep destek olurum' diye konuştu.'ŞEHİT HABERİNİ ALINCA ÇOK ÜZÜLDÜM'Okulda mektubu yazdıkları günü anlatan ve şehit haber ini aldığında çok üzüldüğünü ifade eden Eray Açıkbaş ise duygularını şöyle anlattı: "Öğretmenim sınıf olarak askerlere mektup yazıp kargo ile göndereceğimizi söyledi. Benim mektubum Burak komutana gitmiş. İlk önce çok mutlu oldum. Ama şehit olduğu haber ini alınca çok üzüldüm. Burak komutanımızın şehit olduğunu annem bana 'komutan şehit oldu, Allah rahmet eylesin' demesiyle öğrendim. Burak komutanımın bana yazdığı mektubu hep saklayacağım. Ben de Burak komutan gibi asker olacağım."Küçük Eray'ın ağabeyi İbrahim Açıkbaş ise kardeşine mektup yazan Yüzbaşı Burak Coşkun'un şehadet haber ini alınca çok üzüldüklerini ifade etti.ŞEHİT YÜZBAŞININ MEKTUBUÖte yandan Şehit Yüzbaşı Burak Coşkun'un küçük Eray'ın kendisine yazdığı ve asker olmak istediği mektubunun kendilerini çok sevindirdiğini anlattığı cevabında, bir anısını şöyle kaleme aldı:

"Ben teğmenken bir komutanım bana yıllarca aklımdan, kalbimden çıkmayan bir nasihat vermişti. Nerede olursan ol, kimlerle karşılaşırsan karşılaş, arkanda hoş bir seda bırak demişti. İşte Eray sen ve arkadaşların yüreğimizde bir ömür unutamayacağımız hoş bir seda bıraktınız."

- Gaziantep

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa KANLI