Son Dakika! KPSS Ön Lisans sonuçları açıklandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ YAZARLAR TÜMÜ

Son Dakika! KPSS Ön Lisans sonuçları açıklandı

26.11.2020 10:04 | Son Güncelleme: 26.11.2020 10:22

Son dakika! ÖSYM Başkanı Halis Aygün, KPSS Ön Lisans sonuçlarının açıklandığını bildirdi. Adaylar, sonuçlara ÖSYM'nin internet sitesinden ulaşılabilecek.

KPSS Ön Lisans sonuçlarının açıklandığını duyuran ÖSYM Başkanı Halis Aygün, haberi Twitter'dan duyurdu. Söz konusu paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

"Değerli adaylarımız, 25 Ekim tarihinde gerçekleştirdiğimiz 2020-KPSS Ön Lisans sonuçları açıklanmıştır. Sonuçlarınızı http://sonuc.osym.gov.tr sayfamızdan ve ÖSYM AİS mobil uygulamamızdan öğrenebilirsiniz. Sınav sonuçlarının hayırlı olmasını diliyorum"

Son Dakika! KPSS Ön Lisans sonuçları açıklandı

KPSS ORTAÖĞRETİM/ÖN LİSANS NEDİR?

KPSS Ortaöğretim/Ön Lisans, ortaöğretim okullarından veya ön lisans programlarından (lise, meslek lisesi, iki yıllık meslek yüksekokulları ve dengi açık öğretim) mezun olanlar ile sınavın geçerlilik süresi içerisinde (iki yıl) mezun olabilecek durumda bulunanlar içindir.

Bunlar da ilginizi çekebilir

İstanbul'da terör operasyonu! Şişli Belediye Başkan Yardımcısı da gözaltında
İstanbul'da terör operasyonu! Şişli Belediye Başkan Yardımcısı da gözaltında
Bu skandal çok konuşulacak! Selin Ciğerci'nin eşini aldattığı görüntüler ortaya çıktı
Bu skandal çok konuşulacak! Selin Ciğerci'nin eşini aldattığı görüntüler ortaya çıktı
Vahim tablo! Gerçek vaka sayıları açıklandı, Türkiye dünya sıralamasında zirveye çıktı
Vahim tablo! Gerçek vaka sayıları açıklandı, Türkiye dünya sıralamasında zirveye çıktı

Sınava, ortaöğretim okullarından, ön lisans programlarından mezun olanlar ile sınava başvuru sırasında mezun durumda olmayan ancak sınavın geçerlik süresi (iki yıl) içinde ortaöğretim/ ön lisans düzeyinde mezun olabilecek durumda olan adaylar başvurabiliyor. Sınav sonuçları, sınav tarihinden itibaren iki yıl geçerli olur.

Son Dakika! KPSS Ön Lisans sonuçları açıklandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Osman Kavala Fahrettin Koca Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hadise Şevval Sam Demet Akalın İbrahim Tatlıses
Spor Samatta Mert Günok Fatih Terim Deniz Türüç Malcolm Thomas
Tüm Haberler Türk Kasım Futbol Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son Dakika! KPSS Ön Lisans sonuçları açıklandı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.11.2020 10:37:04. #1.14#
title