Son Dakika! KPSS Ön Lisans sonuçları açıklandı

Son dakika! ÖSYM Başkanı Halis Aygün, KPSS Ön Lisans sonuçlarının açıklandığını bildirdi. Adaylar, sonuçlara ÖSYM'nin internet sitesinden ulaşılabilecek.

KPSS Ön Lisans sonuçlarının açıklandığını duyuran ÖSYM Başkanı Halis Aygün, haberi Twitter'dan duyurdu. Söz konusu paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

"Değerli adaylarımız, 25 Ekim tarihinde gerçekleştirdiğimiz 2020-KPSS Ön Lisans sonuçları açıklanmıştır. Sonuçlarınızı http://sonuc.osym.gov.tr sayfamızdan ve ÖSYM AİS mobil uygulamamızdan öğrenebilirsiniz. Sınav sonuçlarının hayırlı olmasını diliyorum"

KPSS ORTAÖĞRETİM/ÖN LİSANS NEDİR?

KPSS Ortaöğretim/Ön Lisans, ortaöğretim okullarından veya ön lisans programlarından (lise, meslek lisesi, iki yıllık meslek yüksekokulları ve dengi açık öğretim) mezun olanlar ile sınavın geçerlilik süresi içerisinde (iki yıl) mezun olabilecek durumda bulunanlar içindir.

Sınava, ortaöğretim okullarından, ön lisans programlarından mezun olanlar ile sınava başvuru sırasında mezun durumda olmayan ancak sınavın geçerlik süresi (iki yıl) içinde ortaöğretim/ ön lisans düzeyinde mezun olabilecek durumda olan adaylar başvurabiliyor. Sınav sonuçları, sınav tarihinden itibaren iki yıl geçerli olur.