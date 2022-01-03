Son Dakika | Köy çocukları karın keyfini kızaklarla çıkarıyor
AA / Sabri Yıldırım - Haberler | Güncel
Son dakika haberi: -GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ : Top oynayan çocuklar -Kayan çocuklar -Mehmet Şener'in konuşması -Fatih Yılmaz'ın konuşması Muş'ta etkili olan kar yağışının ardından toplanan çocuklar, kendi el becerileriyle ilkel yöntemlerle yaptıkları kızaklarla doyasıya kaymanın tadını çıkarıyor.
MUŞ (AA) - -GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ :
Top oynayan çocuklar
-Kayan çocuklar
- Mehmet Şener'in konuşması
- Fatih Yılmaz'ın konuşması
Muş'ta etkili olan kar yağışının ardından toplanan çocuklar, kendi el becerileriyle ilkel yöntemlerle yaptıkları kızaklarla doyasıya kaymanın tadını çıkarıyor.