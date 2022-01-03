Son Dakika | Köy çocukları karın keyfini kızaklarla çıkarıyor - Haberler
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Son Dakika | Köy çocukları karın keyfini kızaklarla çıkarıyor

AA / Sabri Yıldırım - Haberler | Güncel

Son dakika haberi: -GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ : Top oynayan çocuklar -Kayan çocuklar -Mehmet Şener'in konuşması -Fatih Yılmaz'ın konuşması Muş'ta etkili olan kar yağışının ardından toplanan çocuklar, kendi el becerileriyle ilkel yöntemlerle yaptıkları kızaklarla doyasıya kaymanın tadını çıkarıyor.

MUŞ (AA) - -GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ :

Top oynayan çocuklar

-Kayan çocuklar

- Mehmet Şener'in konuşması

- Fatih Yılmaz'ın konuşması

Muş'ta etkili olan kar yağışının ardından toplanan çocuklar, kendi el becerileriyle ilkel yöntemlerle yaptıkları kızaklarla doyasıya kaymanın tadını çıkarıyor.

Son Dakika | Köy çocukları karın keyfini kızaklarla çıkarıyor

Son Dakika | Köy çocukları karın keyfini kızaklarla çıkarıyor

Son Dakika | Köy çocukları karın keyfini kızaklarla çıkarıyor

Sivas'ta kar yağışı; 68 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı

Sivas'ta kar yağışı; 68 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı

AA / Sabri Yıldırım - Son Dakika Haberleri

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