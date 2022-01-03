Son Dakika | Köy çocukları karın keyfini kızaklarla çıkarıyor

MUŞ (AA) - -GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ :

Top oynayan çocuklar

-Kayan çocuklar

- Mehmet Şener'in konuşması

- Fatih Yılmaz'ın konuşması

Muş'ta etkili olan kar yağışının ardından toplanan çocuklar, kendi el becerileriyle ilkel yöntemlerle yaptıkları kızaklarla doyasıya kaymanın tadını çıkarıyor.