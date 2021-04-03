Son dakika! Kovid-19 testi pozitif çıkınca damadının eve almadığı Ulu nine için ekipler seferber oldu
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Son dakika! Kovid-19 testi pozitif çıkınca damadının eve almadığı Ulu nine için ekipler seferber oldu

Anadolu Ajansı / Sagip Sezginer - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika gelişmesine göre Erzurum'da damadının, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktığı için evden attığı öne sürülen 92 yaşındaki Sabiha Ulu'ya kalacak yer bulabilmek için sağlık ve polis ekipleri seferber oldu.

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Erzurum'da damadının, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktığı için evden attığı öne sürülen 92 yaşındaki Sabiha Ulu'ya kalacak yer bulabilmek için sağlık ve polis ekipleri seferber oldu.

Ömer Nasuhi Bilmen Mahallesi'nde kaldığı damadının evinde dün fenalaşınca Erzurum Şehir Hastanesine götürülen Ulu'ya Kovid-19 testi yaptırıldı.

Ulu ninenin test sonucunun pozitif çıkması üzerine evden atıldığını öğrenen vatandaşlar, polisi aradı.

Mahalleye gelen polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri, Ulu nineye kalacak yer bulabilmek için çalışma başlattı.

Bir yere gitmek istemeyen ve ekiplerin görüşmesiyle ikna edilerek ambulansa bindirilen Ulu ninenin sokakta kalmaması için sağlık görevlileri ve polis seferber oldu.

Eve alınmayan Ulu nine, ekiplerin yurt ya da hastaneye yerleştirme teklifini de olumsuz karşıladı.

Zor anlar yaşayan ekipler, son olarak Ulu ninenin telefonla ulaştıkları bir akrabasından olumlu yanıt aldı.

Ulu nine, bu akrabasının ikamet ettiği adrese götürülerek karantinaya alındı.

Son dakika! Kovid-19 testi pozitif çıkınca damadının eve almadığı Ulu nine için ekipler seferber oldu
Son dakika! Kovid-19 testi pozitif çıkınca damadının eve almadığı Ulu nine için ekipler seferber oldu
Son dakika! Kovid-19 testi pozitif çıkınca damadının eve almadığı Ulu nine için ekipler seferber oldu
Son dakika! Kovid-19 testi pozitif çıkınca damadının eve almadığı Ulu nine için ekipler seferber oldu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sagip Sezginer

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