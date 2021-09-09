Son Dakika: Türkiye'de uygulanan aşı miktarı 100 milyon dozu geçti
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Son Dakika: Türkiye'de uygulanan aşı miktarı 100 milyon dozu geçti

Haberler.com / Jülide İshakoğlu - Haberler | Sağlık

Son dakika: Koronayla mücadele ülke genelinde hız kesmeden devam ediyor. Bakanlık'tan yapılan son açıklamaya göre Türkiye'de uygulanan aşı miktarı 100 milyon dozu geçti.

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan güncel verilere göre, Türkiye'de uygulanan koronavirüs aşı miktarı 100 milyon dozu geçti.

9 MİLYON KİŞİ 3. DOZU DA OLDU

"covid19asi.saglik.gov.tr" sitesinde yer alan anlık verilere göre, 9 Eylül saat 14.01 itibarıyla 50 milyon 833 bin 409 birinci doz; 39 milyon 500 bin 672 ikinci doz aşı uygulandı. 3. doz uygulanan aşı miktarı ise 9 milyon 208 bin 878 oldu.

BAKAN KOCA'DAN AŞI ÇAĞRISI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da dün akşam vaka tablosuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklamada bulunarak, "Vaka sayımız 23.914. Can kaybımız 262. Tablodaki ciddi seyri kontrol altına almak ve can kayıplarını azaltmak için elimizdeki imkân tedbirler ve aşıdır. Tam doz aşılarımızı olup toplum bağışıklığını sağlayalım. Maske, mesafe, temizlik kuralı şu an vazgeçilmezimiz" dedi.

Son Dakika: Türkiye'de uygulanan aşı miktarı 100 milyon dozu geçti
Son Dakika: Türkiye'de uygulanan aşı miktarı 100 milyon dozu geçti
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- Jülide İshakoğlu
Jülide İshakoğlu
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