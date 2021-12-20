Son Dakika: Koronavirüse yakalanan usta oyuncu Sezai Aydın, hayatını kaybetti

Tiyatro, sinema, dizi oyuncusu ve seslendirme sanatçısı Sezai Aydın yaşamını yitirdi. Rocky Balboa, Bill Cosby, Fred Çakmaktaş gibi efsane karakterlere sesiyle hayat veren Aydın'ın bir süredir koronavirüs tedavisi gördüğü ve bu nedenle vefat ettiği öğrenildi.

"ÖMRÜNÜ SANATA VAKFETMİŞ BİR İSİMDİ"

Usta oyuncunun ölüm haberinin ardından Twitter hesabından paylaşım yapan İzzet Çapa, "Tiyatro, sinema, dizi oyuncusu ve seslendirme sanatçısı Sezai Aydın 69 yaşında koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti... Büyük yetenekti... Ömrünü sanata vakfetmiş bir isimdi... Kabri nur, mekanı cennet olsun... Sanat camiasının ve sevenlerinin başı sağ olsun" dedi.

EŞİ DE BİR BİR AY ÖNCE VEFAT ETMİŞTİ

Sezai Aydın'ın kadın hakları savunucusu psikolog eşi Fatma Çiğdem Aydın da geçtiğimiz kasım ayında kanser nedeniyle 60 yaşında hayata gözlerini yummuştu.

SEZAİ AYDIN KİMDİR?

Sezai Aydın, 15 Şubat 1952 tarihinde Ankara'da doğdu. Ankara Üniversitesi İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi'nden mezun oldu. Şehir Tiyatroları sanatçısı olan Aydın, bugüne kadar birçok yapımda rol almıştır. Bir dönem Keçiören Belediyesi'nde "Cumartesi Cumartesi" adlı bir çocuk eğlence programı sunmuştur. Sezai Aydın, yıllarca birçok ünlü yerli ve yabancı karakterin seslendirmesini yapmıştır. Ayrıca, Başkent İletişim Bilimleri Akademisi'nde, Seslendirme ve Oyunculuk dersleri vermektedir.

Usta oyuncu, Gönül İşleri, Alemin Kralı , Yahşi Cazibe, Çocukluk Günleri, Avrupa Yakasıi Kınalı Kar gibi birçok önemli projede yer aldı.

Haberler.com - Magazin Haberleri

Haberi Kaydet