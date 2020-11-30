Son Dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında anasınıfı ve benzeri eğitim kurumlarının faaliyetlerine ara verilecek
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Son Dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında anasınıfı ve benzeri eğitim kurumlarının faaliyetlerine ara verilecek

30.11.2020 20:07 | Son Güncelleme: 30.11.2020 20:26

Son dakika: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni tip koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında anasınıfı ve benzeri eğitim kurumlarının faaliyetlerine ara verileceğini açıkladı.

Son günlerde koronavirüs vakalarının 30 bin bandında açıklanmasının ardından Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Kritik toplantının ardından Erdoğan, koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirleri açıkladı.

ANA SINIFI VE BENZER EĞİTİM KURUMLARININ FAALİYETLERİNE ARA VERİLDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, artan vakalar sonrası anasınıfı ve benzeri eğitim kurumlarının faaliyetlerine ara verileceğini açıkladı.

Salgına karşı alınan diğer tedbirler ise şu şekilde:

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"Cumartesi-pazar artık evlerimizdeyiz. Üretim, tedarik, lojistik, sağlık, tarım, orman gibi genelgede yer alacak sektörler bu kapsamın dışındadır. Market, bakkal, kasap, manav gibi işletmeler eve paket hizmeti veren yerler belirlenecek saatler çerçevesinde hafta sonu kısıtlamasının dışındadır. Restoranlar paket servis haricinde hizmet veremeyecektir.

65 yaş üstü ve 20 yaş altı toplu taşıma araçlarını kullanamayacaklardır. Umumi Hıfzıssıhha Kurulları illerdeki taşıma hizmetlerinde salgının yayılmasına yol açan aksaklıkları gidermek için gereken tedbirleri alacaktır. Ana sınıfı ve benzeri eğitim kurumların faaliyetlerine ara verilecektir.

HAMAM, SAUNA, SPOR SALONLARI FAALİYETLERİNE ARA VERİLECEK

Milletimizden salgının evlerde buluşma ihtimalini göz önünde bulundurarak tehdit geçene kadar misafir kabul etmeye ara vermelerini rica ediyorum. Evlerde gün, mevlit, taziye, yılbaşı gibi etkinlikler yapılamayacaktır. Cenaze namazları yakınları dahil 30 kişiyle kılınacak, nikahlar bu sayıyı geçirmeyecektir. Hamam, sauna, spor salonları faaliyetlerine ara verilecektir. Her alışveriş merkezi, semt pazarı için hıfzıssıhha kurulu sayıyı tek tek belirleyecektir. Ayrıca alışveriş merkezlerine girişlerde HES kodlamasına geçilecektir. Kalabalık caddeler ve meydanlara girecek kişi sayısı sınırlanabilecektir.

KAMU KURULUŞLARINDA MESAİ SAATLERİ

Kamu kuruluşlarının mesai saatleri 10.00 ile 16.00 arası uygulanabilecektir. 50 kişiden fazla çalışan işyerlerinde, işyeri hekimin öncülüğünde, güvenlik uzmanı ve belirlenen personel tarafından salgın tedbirlerin uygulaması sıkı bir şekilde denetlenecektir. İçişleri Bakanlığımız yayınlayacağı genelgede yer alacak salı akşamından itibaren uygulamada yer alacaktır."

Son Dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında anasınıfı ve benzeri eğitim kurumlarının faaliyetlerine ara verilecek

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