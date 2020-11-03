Son Dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında; lokanta, berber, halı saha gibi toplu alanlar saat 22'de kapanacak
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Son Dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında; lokanta, berber, halı saha gibi toplu alanlar saat 22'de kapanacak

03.11.2020 19:47 | Son Güncelleme: 03.11.2020 20:19

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine toplantısı sonrası yeni kısıtlamaları açıkladı. Buna göre; özel sektör ve kamuda esnek mesai uygulaması teşvik edilecek ve pazar yerlerinde denetimler artırılacak. Tedbirler kapsamında lokanta, berber, halı saha gibi toplu alanlar saat 22'de kapanacak.

Türkiye'de 1 Haziran günü başlayan kontrollü sosyal hayat dönemiyle birlikte vaka sayıları artmaya başladı. Özellikle son iki haftadır vaka sayıları 2 binin üzerinde seyrederken, yeni kısıtlamaların gelip gelmeyeceği merak konusu oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, artan vakalar sonrası yeni kısıtlamaları tek tek sıraladı.

"GÜNLÜK HASTA SAYIMIZ YÖNETİLEBİLİR SEVİYELERDE"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine toplantısının ardından önemli açıklamalarda bulundu. Bazı şehirlerde zaman zaman endişe verici düzeylere ulaşan vaka artışlarına rağmen genel olarak kontrollü bir süreç yaşandığını belirten Erdoğan, "Günlük hasta sayımız yönetilebilir seviyelerdedir" dedi.

3 MADDEDE YENİ KISITLAMALAR

Erdoğan, yeni kısıtlamaları şu şekilde sıraladı:

- Özel sektör ve kamuda esnek mesai uygulaması teşvik edilecek.

- Pazar yeri ve market gibi yoğun denetimler artırılacak.

- Lokanta, pastane, berber, düğün salonu,sinema, konser salonu vb tüm iş yerlerinde hizmetler saat 22.00'de sona erecek.

"KENDİ AŞIMIZI BAHAR AYLARINDA KULLANMAK İSTİYORUZ"

Öte yandan, koronavirüs aşı çalışmalarıyla ilgili de bilgi veren Erdoğan, "Yıl sonuna kadar yabancı ülkelerde geliştirilen bir veya birden fazla aşıyı ülkemizde kullanılabilir seviyeye getirmeyi planlıyoruz. Kendi aşımızı da bahar aylarında kullanılabilir kılmak istiyoruz" dedi.

Son Dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında; lokanta, berber, halı saha gibi toplu alanlar saat 22'de kapanacak

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