Son Dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında; lokanta, berber, halı saha gibi toplu alanlar saat 22'de kapanacak

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine toplantısı sonrası yeni kısıtlamaları açıkladı. Buna göre; özel sektör ve kamuda esnek mesai uygulaması teşvik edilecek ve pazar yerlerinde denetimler artırılacak. Tedbirler kapsamında lokanta, berber, halı saha gibi toplu alanlar saat 22'de kapanacak.