Koronavirüs tedavisi gören anne ve oğlu hayatını kaybetti Osmaniye'de bir süredir hastanede tedavi gören anne ile oğlu, yaşam mücadelesini kaybetti.

Osmaniye'de koronavirüs tedavisi gören Sıdıka (83) ile oğlu Timur Arslan (59) hayatını kaybetti. Anne-oğulun cenazeleri, tedbirler eşliğinde az sayıda kişinin katılımıyla toprağa verildi. İlçenin İstiklal Mahallesi'nde yaşayan Sıdıka ile oğlu Timur Arslan, bir süredir koronavirüs tedavisi gördükleri Osmaniye Devlet Hastanesi'nde 2 gün önce hayatlarını kaybetti. Anne-oğulun cenazesi otopsilerinin ardından Cevdetiye beldesindeki mezarlığa getirildi. CENAZEDE KURALLARA UYULDU Koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralları dikkate alınarak kılınan cenaze namazının ardından anne-oğul dualarla toprağa verildi. Anne ve oğulun cenaze töreninden kareler; Kaynak: DHA