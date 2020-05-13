Son Dakika: Koronavirüs salgınında 13 Mayıs günü 58 vatandaşımız hayatını kaybederken 1639 yeni vaka tespit edildi Son dakika: Türkiye'de 13 Mayıs tarihinde yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 58 artarak 3 bin 952 oldu. 1639 yeni vakanın tespit edildiği salgında toplam vaka sayısı 143 bin 114 oldu.

Türkiye'de son 24 saatte 1639 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konulduğu, 58 kişinin hayatını kaybettiği, toplam vaka sayısının 143 bin 114'e ve can kaybının 3 bin 952'ye ulaştığı açıklandı.

Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Sağlık Bakanlığı Fahrettin Koca'nın Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 33 bin 332 test yapıldı. Bu kapsamda 1639 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu.

SON 24 SAATTE 2 BİN 826 HASTA İYİLEŞTİ

Son 24 saatte 58 hasta vefat etti, 2 bin 826 hasta ise iyileşti. Toplam test sayısı 1 milyon 474 bin 3, vaka sayısı 143 bin 114, vefat sayısı 3 bin 952, yoğun bakımdaki hasta sayısı 998, solunum cihazına bağlı hasta sayısı 535, iyileşen sayısı 101 bin 715 oldu.