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Bilim Kurulu, Bakan Koca başkanlığında toplandı! Masada Kurban Bayramı tedbirleri var
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Bilim Kurulu, Bakan Koca başkanlığında toplandı! Masada Kurban Bayramı tedbirleri var

Koronavirüs Bilim Kurulu, yeni tip koronavirüs ile mücadelede son durumu ve tedbirleri görüşmek üzere video konferans yöntemiyle toplandı. Toplantıda, vaka sayıları, illerin durumu, yoğun bakım şartları, yaklaşan Kurban Bayramı'na yönelik tedbirler, ilaç ve aşı çalışmalarının yanı sıra normalleşme sürecine uyum da değerlendirilecek.

08.07.2020 17:07 | Son Güncelleme: 08.07.2020 18:19

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın başkanlık ettiği toplantıda, Kovid-19 ile mücadeledeki son durum görüşülecek.

Vaka sayıları, illerin durumu, yoğun bakım şartları, yaklaşan Kurban Bayramı'na yönelik tedbirler, ilaç ve aşı çalışmalarının yanı sıra normalleşme sürecine uyum da değerlendirilecek. Toplantıda, Türkiye'deki veriler doğrultusunda önlemler ele alınacak.

Bakan Koca, toplantının ardından saat 19.00'da basın toplantısı düzenleyecek.

TÜRKİYE'DEKİ SON DURUM

Türkiye'de son 24 saatte bin 53 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 19 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 207 bin 897, can kaybı 5 bin 260 oldu.

Son 24 saatte 2 bin 297 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 185 bin 292 oldu.

Bilim Kurulu, Bakan Koca başkanlığında toplandı! Masada Kurban Bayramı tedbirleri var

''TABURCU ETTİĞİMİZ KADAR YENİ HASTA YATIRIYORUZ''

Sağlık Bakanı Koca, "Vaka artışlarıyla öne çıkan 5 ilde son üç gündür ortalama yüzde 7 daha az yeni vaka var" açıklamasını yaptı.

Bakan Koca sözlerine şunları da ekledi: ''Yoğun bakım doluluk oranlarımız 1 aydır yüzde 59 - yüzde 61 arasında. Taburcu ettiğimiz hasta kadar yeni hasta yatırıyoruz. Entübasyon için de durum benzer. Salgına karşı kaç kişiyiz?''

Bilim Kurulu, Bakan Koca başkanlığında toplandı! Masada Kurban Bayramı tedbirleri var

Kaynak: AA

Haber Yorumları (12)
GILLI: bayramda yasak gelsin yoksa bu millet rahat durmayacak. . . .
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GÖZLEM: O da ne yapsın. ! Emir kulu. . Aldığı emri uygulatacak, başka çaresi var mı. ? Hastalığı siyasi kararlarla yok etmeyi düşünenler yanılıyorlar. ! Bu konu daha yeni yeni şeffaflaşmaya başladı ki, ondan da sokaktaki adamın haberi yok. Bir slogan ezberlettiler, bir de ellerinde usulsüz kesilen ceza makbuzları var. ! Hastaneler yaptık. . ! Covid19 yolda giderken, Pandemi hastanesini görünce bulaşmaktan vazgeçmeyecek herhalde. Hastalık, sokağa çıkma kısıtlamaları yapılırken bulaşmada zirve yaptı. (arşiv)
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İHSAN: Mardinde hijyen icin su yok su bakanim su yok
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