Son Dakika: Koronavirüs Bilim Kurulu aşı çalışmaları gündemiyle 17.30'da toplandı

Son dakika: Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu, saat 17.30 itibariyle aşı çalışmalarını görüşmek üzere videokonferans yöntemiyle toplandı. Toplantı sonrası yazılı açıklama yapılması bekleniyor.

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Koronavirüs Bilim Kurulu, saat 17:30'da aşı çalışmalarını görüşmek üzere video konferans yöntemiyle toplandı. Kritik toplantı sonrası yazılı açıklama yapılması bekleniyor.

YERLİ AŞIDA FAZ 2 ÇALIŞMALARI BAŞLADI

Öte yandan, Kayseri'de Erciyes Üniversitesi'nde (ERÜ) koronavirüse karşı geliştirilen yerli aşıda Faz 1 çalışmaları 14 Aralık itibarıyla sona erdi. 15 Aralık'ta Faz 2 çalışmalarına geçildi.

Bakan Koca, Faz-2 çalışmalarının başlayacağının müjdesini şu sözlerle vermişti:

"Faz-2 çalışmasına 25 Aralık'ta başlanacaktır. Faz-2 için üretime üç gün önce başlandı. Yerli aşı çalışmalarımız bir yana, dünyada etkinliği kanıtlanmış aşıları en erken getirmenin gayreti içindeyiz. Yerli aşımızı da nisan ayında başarıyla yapacağımızı ümit ediyorum"

ÇİN'DEN DE 50 MİLYON DOZ AŞI GELECEK

Ayrıca Türkiye'ye, şubat ayına kadar Çin'den 50 milyon doz Kovid-19 aşısı gelecek. Aralık ayında 1 milyon doz alınması planlanan Alman aşısının ise devamında 25 milyona kadar alınması konusunda görüşmeler sürüyor.