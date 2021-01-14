Son Dakika: Koronavirüs aşısı yaptıran Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan siyasi parti liderlerine çağrı: Onların da aşı olmalarını istiyorum

Son dakika: Koronavirüs aşısı yaptıran Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan siyasi parti liderlerine çağrıda bulundu. Erdoğan, "Özellikle bir istirhamım var o da başta siyasi liderler, bunun yanında tüm vekiller, lider kadrolar olmak üzere onların da aşılanma noktalarında aşı olmalarını istiyorum" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Bilim Kurulu üyelerinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni tip koronavirüse karşı Sinovac tarafından geliştirilen aşıyı yaptırdı.

Aşı sonrası basın mensuplarına açıklama yapan Erdoğan, konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"BAKANIMIZ 'İLK AŞIYI BEN YAPTIRACAĞIM' DEDİ"

"Öncelikle Ankara Şehir Hastanemiz olarak hakikaten bütün personeliyle, başhekimiyle, doktorlarıyla, hemşireleriyle burada çok büyük bir mücadeleyi bu koronavirüs süresi içerisinde sürdürdüler. Aşılarımız gelir gelmez Bakanımız 'İlk aşıyı ben yaptıracağım' dedi ve ilk aşıyı yaptırdı. Ben de aynı şekilde aşıyı yaptıracağım demiştim, bu akşam Merkez Karar'daki milletvekili arkadaşlarım ve diğer arkadaşlarım burada aşıları yaptırdık, yaptırıyoruz. Türkiye genelinde 300 bini aşmış vaziyette değil mi?

SİYASİ PARTİ LİDERLERİNE ÇAĞRI

Benim şöyle bir istirhamım var, başta tüm siyasi liderler olmak üzere, tüm milletvekillerimiz olmak üzere, lider kadrolar olmak üzere bu kampanyayı güçlü kılma noktasında onların da belirlenmiş olan aşılanma noktalarında bu aşıyı teşvik ederlerse çok çok isabetli olacağına inanıyorum. Bilim Kurulu'nun belirlediği bir süreç ar, bu sürece göre bunlar da içerisinde. İlk etapta malum gelen aşı miktarı belli. Şimdi yaklaşık 25-30 milyon doz aşı daha gelecek. Böylece süratle bunu sürdürelim istiyoruz. Nerelerde, bu kampanyayı nasıl sürdüreceğimizi bakanlığımız belirlemiş vaziyette. Ben öncelikle bu süreçte ölenlere Allah'tan rahmet diliyorum, hastane yataklarında hasta olarak yatanlara Rabbimden şifa diliyorum, yakınlarına sabırlar temenni ediyorum. Bütün sağlık çalışanlarına bu süreçte ortaya koydukları performans sebebiyle şahsım, milletim adına teşekkür ediyorum. Bu süreç içerisinde ortaya konan bu gayretin karşılığı ne bizler nezdinde, ne de Rabbimin nezdinde karşılıksız kalmayacaktır.

"5 DAKİKA AŞI, 15 DAKİKA İSTİRAHAT"

256 bin kişi şu ana kadar aşı olmuş. Demek ki müracaatlar iyi ve hastanelerimizdeki performans da bayağı iyi. Bütün doktorlarımız, hemşirelerimiz hakikaten yoğun bir ortaya performans koyuyorlar. Aşı için de belirlediğiniz süreç baya düşük. 5 dakika aşı, 15 dakika da bekleme, istirahat. Böyle bir sürecin içerisindeyiz, onun için de bu süreç içerisinde İhsan Hocam'a teşekkür ediyorum."