Köpekleri "Dövüş" adı altında birbirine parçalattılar! O anlar saniye saniye kamerada
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Köpekleri "Dövüş" adı altında birbirine parçalattılar! O anlar saniye saniye kamerada

28.01.2021 12:41 | Son Güncelleme: 28.01.2021 13:36

Konya'da "Dövüş" adı altında köpekler adeta birbirine parçalatıldı. Hayvanları kavga ettirenler yakalanırken, yaralı köpekler tedaviye alındı. Şahıslara 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'na muhalefetten 20 bin 844 lira idari para cezası uygulandı.

Konya'nın Kulu ilçesi Ömeranlı Mahallesi'nde köpekler dövüştürüldü. Çevrede toplananların merakla izlediği dövüşte hayvanlar sahiplerinin komutuyla saldırıya geçti.

BİRBİRLERİNİ PARÇALADILAR

Kavga sırasında köpeklerin galip gelmesi için sahipleri ıslık çalarak "Haydi haydi" diye bağırdı. Anadolu çoban köpeklerinin kavgasında üstünlük sağlamaya çalışan hayvanlar adeta birbirini parçaladı. Hayvanların kavga sırasında vücutlarının değişik yerlerinin kanadığı ve yaralandıkları görüldü.

GÖRÜNTÜLER ÜZERİNE EKİPLER HAREKETE GEÇTİ

İzleyenlerin yüreğini parçalayan kavga görüntülerinin sosyal medyada yayınlanmasının ardından harekete geçen İl Jandarma Komutanlığı ekipleri inceleme başlattı. Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı, köpekleri dövüştüren 4 kişiyi yakaladı.

20 BİN 844 LİRA CEZA

Şahıslara 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'na muhalefetten 20 bin 844 lira idari para cezası uygulanırken, Kulu Cumhuriyet Başsavcılığı ise mala zarar verme suçundan haklarında adli işlem başlattı. Kavga sırasında yaralanan 4 köpek tedavilerinin yapılması için İlçe Tarım Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Köpekleri 'Dövüş' adı altında birbirine parçalattılar! O anlar saniye saniye kamerada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / H.İBRAHİM PARLAK

Haber Yorumları (9)
KIZGIN: Pisiko somatik yapıdaki hasta insanlar. Engelleyici, caydırıcı birşeyde yok. . .
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YELLOW ROSE: niye kızıyorsunuz ki kendiniz dövüşmüyor musunuz hatta bir birinizi öldürmüyor musunuzhaydi onlarda akıl yok sizde güya var
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HALO: Ahirette sadece hakkını isteyecek olan insanlar değil. Hayvanlarda hakkını söke söke alacak. Allah akıl fikir versin.
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