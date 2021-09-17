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Son dakika: Köpek otelindeki ölüme ilişkin avukattan açıklama

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika: Köpek otelindeki ölüme ilişkin avukattan açıklama

Son dakika haberler... Sarıyer'de bir pet otele bırakılan küçük ırk Puffy isimli köpeğin, başka bir büyük ırk köpeğin saldırısı sonucu ölmesi hakkında yapılan suç duyurusuna ilişkin açıklamada bulunan avukat Yasemin Babayiğit, "Amacımız, hayvan sahiplerinin adeta evlatları yerine koydukları evcil hayvanlarını...

Sarıyer'de bir pet otele bırakılan küçük ırk Puffy isimli köpeğin, başka bir büyük ırk köpeğin saldırısı sonucu ölmesi hakkında yapılan suç duyurusuna ilişkin açıklamada bulunan avukat Yasemin Babayiğit, "Amacımız, hayvan sahiplerinin adeta evlatları yerine koydukları evcil hayvanlarını teslim ettikleri işletmelerin basiretsiz ve kanuna aykırı davranışlarından zarar görmelerinin önüne geçmektir" dedi.

Sarıyer'de pet oteline bırakılan Puffy isimli küçük ırk köpek, büyük ırk köpeğin saldırısına uğrayarak hayatını kaybetmişti. Puffy'nin sahibi Beliz Naz Özışıkçılar, avukatı Yasemin Babayiğit aracılığıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunmuştu. Suç duyurusu dilekçesinde pet oteli sahibi ile çalışanının 'görevi kötüye kullanma' suçundan 1 yıldan 7 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti. Avukat Babayiğit, olaya ilişkin açıklamalarda bulundu.

"Gerekli hukuki süreç başlatıldı"

Avukat Yasemin Babayiğit açıklamasında, "Tarafımızca pet otel sahibinin ve çalışanlarının kusuru nedeniyle meydana gelen bu olay ile ilgili olarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde suç duyurusunda bulunulmuş, aynı zamanda maddi ve manevi zararların tazmini için gerekli hukuki süreç başlatılmıştır. Amacımız, hayvan sahiplerinin adeta evlatları yerine koydukları evcil hayvanlarını teslim ettikleri işletmelerin basiretsiz ve kanuna aykırı davranışlarından zarar görmelerinin önüne geçmektir" ifadelerini kullandı.

Sözlerinin devamında avukat Babayiğit, "Seyahatinin daha ilk gününde, pet otel tarafından aranan müvekkilimize Puffy'nin öldüğü bilgisi verilmiştir. Derhal İstanbul'a dönen müvekkilimiz, güvenlik kamera görüntüleri üzerinden yaptığı incelemede, Puffy'nin büyük ırk köpeklerle aynı ortamda bulunduğu bir esnada, kendisinden katbekat büyük bir köpeğin saldırısına uğrayarak öldüğünü, işyeri çalışanının ise olaya müdahale etmediğini, hatta daha sonrasında veterinere götürülmekte dahi gecikme yaşandığı bilgisini edinmiştir" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

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