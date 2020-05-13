Köpeğinin öldüğünü öğrenen Ersin Korkut'tan ilk paylaşım: Acı günde böyle sevgi görmek çok güzel
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Köpeğinin öldüğünü öğrenen Ersin Korkut'tan ilk paylaşım: Acı günde böyle sevgi görmek çok güzel

3 aydır yarıştığı Survivor'dan sakatlığı nedeniyle elenen oyuncu Ersin Korkut, çekimlerin bitmesinin ardından Acun Ilıcalı'dan yıllardır baktığı köpeğinin ölüm haberini aldı. Yaşadığı acının ardından Instagram hesabından ilk paylaşımını yapan Korkut, kendisine destek veren herkese teşekkür etti.

Köpeğinin öldüğünü öğrenen Ersin Korkut'tan ilk paylaşım: Acı günde böyle sevgi görmek çok güzel
13.05.2020 16:10 | Son Güncelleme: 13.05.2020 17:25

Survivor'dan elendikten sonra gözü gibi baktığı köpeğinin öldüğünü öğrenen Ersin Korkut, sosyal medya hesabından ilk paylaşımını yaptı. Köpeğiyle fotoğrafını paylaşan Korkut, "Acı günde böyle bir sevgi görmek çok güzel" dedi.

ACUN, KÖTÜ HABERİ VERDİ

TV8 ekranlarının sevilen yarışma programı Survivor 2020'de adaya veda eden isim sakatlığı nedeniyle Ünlüler takımından Ersin Korkut oldu. Eleme sonrası konuşan Korkut, "Sakalım çok uzadı, böyle gidersem beni tanır mı tanımaz mı bilmiyorum. Köpeğim için ayrı bir karavan aldım. Gidince ilk köpeğimi sonra ailemi göreceğim. İlk an nasıl olacak, nasıl tepki verecek merak ediyorum" dedi. Acun Ilıcalı ise köpeğine düşkünlüğüyle bilinen Korkut'a köpeğinin haftalarca önce öldüğünü söyleyemedi. Ersin'in acı haberi kamera önünde almasını istemeyen Acun Ilıcalı ise çekimlerin ardından Korkut'la kameraların olmadığı yerde buluşarak köpeğinin öldüğünü açıkladı.

Köpeğinin öldüğünü öğrenen Ersin Korkut'tan ilk paylaşım

"BÖYLE SEVGİ GÖRMEK NE KADAR DEĞERLİ"

Aldığı ölüm haberiyle yıkılan Ersin Korkut, ilk şoku atlattıktan sonra sosyal medya hesabı Instagram'dan Mess'le olan bir pozunu paylaşarak "Böyle bir sevgi görmek insanin acı gününde ne kadar değerli anlatamam. Siz ne güzel insanlarsınız..." dedi.

Köpeğinin öldüğünü öğrenen Ersin Korkut'tan ilk paylaşım

GÖZYAŞLARI İÇİNDE RÖPORTAJ VERMİŞTİ

Elendikten sonra Survivor ekibine röportaj veren Ersin Korkut, gözyaşlarına boğulmuştu. Şiş gözleriyle kameraya dahi bakamayan Korkut, "Duygu seli yaşıyorum. Değişik bir duygu içerisindeyim. Kimi kırdıysam üzdüysem çok özür dilerim. Bu ben de ilk defa çıktı, ben hiç bir zaman ağlamam, sızlamam. Kimi kırdıysam, üzdüysem özür dilerim" demişti. Korkut'un bu röportajı köpeğinin ölüm haberini aldıktan sonra verdiği düşünüldü.

ERSİN'İN KÖPEĞİNE NE OLMUŞTU?

Ünlüler takımından yarışan Ersin Korkut, köpeği Mess'i ailesine emanet etmişti. Ancak Ersin Korkut'un yarışmaya katılmasından kısa bir süre sonra trafik kazası geçiren Mess, hayatını kaybetmişti. Her fırsatta köpeğini çok özlediğini söyleyen Ersin'e kötü haberi kimse verememişti.

Köpeğinin öldüğünü öğrenen Ersin Korkut'tan ilk paylaşım: Acı günde böyle sevgi görmek çok güzel

İlgili Haberler

Ünlü isimler, Survivor macerası biten Ersin Korkut'a destek oldu
Ünlü isimler, Survivor macerası biten Ersin Korkut'a destek oldu
Ersin'e köpeğinin öldüğünü çekim esnasında söylemeyen Acun Ilıcalı'ya övgü yağdı: İnsanların acısını reyting malzemesi yapmadın
Ersin'e köpeğinin öldüğünü çekim esnasında söylemeyen Acun Ilıcalı'ya övgü yağdı: İnsanların acısını reyting malzemesi yapmadın
Survivor'dan elenen Ersin Korkut, gözyaşları içinde adaya veda etti
Survivor'dan elenen Ersin Korkut, gözyaşları içinde adaya veda etti
Survivor'da kim elendi? 12 Mayıs Survivor'da elenen isim kim oldu? Survivor basketbol oyununu kim kazandı?
Survivor'da kim elendi? 12 Mayıs Survivor'da elenen isim kim oldu? Survivor basketbol oyununu kim kazandı?
Haber Yorumları (18)
AGA: dunya da sayisiz insan biz de ise iki den fazla insan gitti bunlar papagan gibi ayni seyi yaziyor ne yapalim øldu ise
Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
ÇÖKMÜŞ: Suriyede libyada afganistanda filistanda ölen mazlumlar bu ülkede bu adamın köpeği kadar gündem olmadı yazık
Cevap Yaz 3 Yayından Kaldır
ÇUKUROVALI: o kadar şehit verdik şu köpek kadar gündem olmadı
Cevap Yaz 1 5 Yayından Kaldır
Tüm 18 yorumu okumak için tıklayın
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Magazin Manşet

Haberler

Survivor'dan elenen Ersin Korkut, gözyaşları içinde adaya veda etti Magazin
Survivor'dan elenen Ersin Korkut, gözyaşları içinde adaya veda etti
Ünlü isimler, Survivor macerası biten Ersin Korkut'a destek oldu Magazin
Ünlü isimler, Survivor macerası biten Ersin Korkut'a destek oldu
Köpeğinin öldüğünü bilmeyen Ersin Korkut'un sözleri herkesi duygulandırdı Magazin
Köpeğinin öldüğünü bilmeyen Ersin Korkut'un sözleri herkesi duygulandırdı
Kim der 70 yaşında diye! Ünlü modacı görüntüsüyle ağızları açık bıraktı Magazin
Kim der 70 yaşında diye! Ünlü modacı görüntüsüyle ağızları açık bıraktı
Çağla Şıkel, 2 gün önce yasak olmasına rağmen çocuklarını sokağa çıkardı Magazin
Çağla Şıkel, 2 gün önce yasak olmasına rağmen çocuklarını sokağa çıkardı
Serbest dalış dünya rekortmeni milli sporcu Şahika Ercümen: Benim olduğum Survivor felaketti Magazin
Serbest dalış dünya rekortmeni milli sporcu Şahika Ercümen: Benim olduğum Survivor felaketti
14 yıl önce boşanan Çelik ve Buket Saygı, doğum günlerini birlikte kutladı
14 yıl önce boşanan Çelik ve Buket Saygı, doğum günlerini birlikte kutladı
Ersin'e köpeğinin öldüğünü çekim esnasında söylemeyen Acun Ilıcalı'ya övgü yağdı: İnsanların acısını reyting malzemesi yapmadın
Ersin'e köpeğinin öldüğünü çekim esnasında söylemeyen Acun Ilıcalı'ya övgü yağdı: İnsanların acısını reyting...
Esra Erol doğum günü sürprizi ile canlı yayında gözyaşlarına boğuldu
Esra Erol doğum günü sürprizi ile canlı yayında gözyaşlarına boğuldu
Oyuncu Gonca Vuslateri'den kamerayı açık unutarak kız öğrencileri hakkında konuşan dekana tepki: Yazıklar olsun
Oyuncu Gonca Vuslateri'den kamerayı açık unutarak kız öğrencileri hakkında konuşan dekana tepki: Yazıklar olsun
Oyuncu Emre Kınay'dan 'Rol için soyunur musun?' sorusuna cevap: Seyirci tahammül ederse soyunurum
Oyuncu Emre Kınay'dan "Rol için soyunur musun?" sorusuna cevap: Seyirci tahammül ederse soyunurum
Karantinadaki Güliz Ayla, bu zamana kadar görülmemiş fotoğraflarıyla yeni şarkısı için klip yaptı
Karantinadaki Güliz Ayla, bu zamana kadar görülmemiş fotoğraflarıyla yeni şarkısı için klip yaptı
Sünnet düğününden fotoğraf paylaşan Murat Boz'dan güldüren yorum: Yumurtanın sarısı gitti
Sünnet düğününden fotoğraf paylaşan Murat Boz'dan güldüren yorum: Yumurtanın sarısı gitti
Survivor 2020'de Ersin Korkut, sağlık sorunları nedeniyle adaya veda etti
Survivor 2020'de Ersin Korkut, sağlık sorunları nedeniyle adaya veda etti
Survivor'da yarışan Sercan Yıldırım en çok görüntülenen 17. futbolcu oldu
Survivor'da yarışan Sercan Yıldırım en çok görüntülenen 17. futbolcu oldu
Ünlüler, koronavirüsten en çok etkilenen New York için bir saatte 115 milyon dolar topladı
Ünlüler, koronavirüsten en çok etkilenen New York için bir saatte 115 milyon dolar topladı
Mesleği için canını tehlikeye attı! Ünlü oyuncu canlı canlı gömüldü
Mesleği için canını tehlikeye attı! Ünlü oyuncu canlı canlı gömüldü
Acun Ilıcalı, 'Türkiye'ye dönüyor, karantinada kalacak' iddialarıyla ilgili açıklama yaptı
Acun Ilıcalı, "Türkiye'ye dönüyor, karantinada kalacak" iddialarıyla ilgili açıklama yaptı
Acun Ilıcalı'nın 7 yaşındaki kızının yılanı vücudunda gezdirmesi görenleri şaşkına çevirdi
Acun Ilıcalı'nın 7 yaşındaki kızının yılanı vücudunda gezdirmesi görenleri şaşkına çevirdi
Ebru Şallı, hayatını kaybeden 9 yaşındaki oğlunun ölmeden önceki son saatlerini anlattı
Ebru Şallı, hayatını kaybeden 9 yaşındaki oğlunun ölmeden önceki son saatlerini anlattı
Dominik'te mahsur kalan Acun Ilıcalı ve ekibi Türkiye'ye 14 Mayıs'ta dönüyor
Dominik'te mahsur kalan Acun Ilıcalı ve ekibi Türkiye'ye 14 Mayıs'ta dönüyor
Survivor'un 74. bölüm fragmanı yayınlandı! Acun Ilıcalı, yarışmaya veda eden ismin arkasından duygulandı
Survivor'un 74. bölüm fragmanı yayınlandı! Acun Ilıcalı, yarışmaya veda eden ismin arkasından duygulandı
Murat Övüç'ün babasının mezarı başında granit mezar taşı reklamı yapması tepki topladı
Murat Övüç'ün babasının mezarı başında granit mezar taşı reklamı yapması tepki topladı
Berrak Tüzünataç, sevgilisi Berk Suyabatmaz'ın eski eşi Burcu Esmersoy'un fotoğrafını beğendi
Berrak Tüzünataç, sevgilisi Berk Suyabatmaz'ın eski eşi Burcu Esmersoy'un fotoğrafını beğendi
Koronavirüs tedbirlerine uyan Hadise, Instagram hesabından peş peşe maskeli pozlarını paylaştı
Koronavirüs tedbirlerine uyan Hadise, Instagram hesabından peş peşe maskeli pozlarını paylaştı
Bir süredir rahatsız olan Ferdi Tayfur'a oğlunun böbreği nakledildi
Bir süredir rahatsız olan Ferdi Tayfur'a oğlunun böbreği nakledildi
Oyuncu Kara Keough Bosworth'nin 6 günlük bebeği sağlık sorunları nedeniyle vefat etti
Oyuncu Kara Keough Bosworth'nin 6 günlük bebeği sağlık sorunları nedeniyle vefat etti
Sağlık çalışanlarının Reynmen'in şarkısını koronavirüse uyarlayarak çektiği klip alkış topladı
Sağlık çalışanlarının Reynmen'in şarkısını koronavirüse uyarlayarak çektiği klip alkış topladı
Pınar Altuğ, çocuğunu kaybeden Ebru Şallı'ya yapılan acımasız yoruma sert çıktı: İnsan demek hata
Pınar Altuğ, çocuğunu kaybeden Ebru Şallı'ya yapılan acımasız yoruma sert çıktı: İnsan demek hata
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ziya Selçuk Murat Kurum Hüseyin İnan Donald Trump Meral Akşener
Magazin Tarkan Acun Ilıcalı Burcu Esmersoy Serenay Sarıkaya
Spor Falcao Ali Koç Caner Erkin Lionel Messi Sergen Yalçın
Daha Fazla Kadın Çocuk Survivor Fenerbahçe
Şu an buradasınız: Köpeğinin öldüğünü öğrenen Ersin Korkut'tan ilk paylaşım: Acı günde böyle sevgi görmek çok güzel - Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.5.2020 17:46:50. #1.15#
title