Son Dakika | Köpeğin üzerine minibüs sürüldü, duba fırlatıldı; o anlar kamerada

Sinanpaşa ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde, minibüsüyle giden sürücü, yol ortasında yatan köpeğin üzerine doğru sürdü. Son anda yol kenarına kaçan köpeğe bu kez kaldırımdaki kişi, duba fırlattı. Bu anlar, iş yerinin güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ise ihbar üzerine görüntüleri inceledi. Minibüs sürücüsünün M.I., duba fırlatanın da F.I. olduğu belirlendi. Ekipler, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personeliyle M.I. ve F.I hakkında adli ve idari işlem başlattı.