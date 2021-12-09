Son Dakika | Köpeğin üzerine minibüs sürüldü, duba fırlatıldı; o anlar kamerada - Haberler
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Son Dakika | Köpeğin üzerine minibüs sürüldü, duba fırlatıldı; o anlar kamerada

Son Dakika | Köpeğin üzerine minibüs sürüldü, duba fırlatıldı; o anlar kamerada
Demirören Haber Ajansı / İlyas Kaan Taytak - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberine göre AFYONKARAHİSAR'da, yolda yatarken üzerine minibüs sürülen ve son anda kaçan köpeğe, duba fırlatıldı.

AFYONKARAHİSAR'da, yolda yatarken üzerine minibüs sürülen ve son anda kaçan köpeğe, duba fırlatıldı. Bu anlar, güvenlik kamerasına yansırken, sürücü M.I. ile dubayı fırlatan F.I. hakkında adli ve idari işlem uygulandı.

Sinanpaşa ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde, minibüsüyle giden sürücü, yol ortasında yatan köpeğin üzerine doğru sürdü. Son anda yol kenarına kaçan köpeğe bu kez kaldırımdaki kişi, duba fırlattı. Bu anlar, iş yerinin güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ise ihbar üzerine görüntüleri inceledi. Minibüs sürücüsünün M.I., duba fırlatanın da F.I. olduğu belirlendi. Ekipler, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personeliyle M.I. ve F.I hakkında adli ve idari işlem başlattı.


- Afyonkarahisar
Son Dakika | Köpeğin üzerine minibüs sürüldü, duba fırlatıldı; o anlar kamerada

Son Dakika | Köpeğin üzerine minibüs sürüldü, duba fırlatıldı; o anlar kamerada

Son Dakika | Köpeğin üzerine minibüs sürüldü, duba fırlatıldı; o anlar kamerada

Son Dakika | Köpeğin üzerine minibüs sürüldü, duba fırlatıldı; o anlar kamerada

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Demirören Haber Ajansı / İlyas Kaan Taytak - Son Dakika Haberleri

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