Köpeğe çarpmamak için kaza yaptı: 6 yaralı - Haberler
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Köpeğe çarpmamak için kaza yaptı: 6 yaralı

Köpeğe çarpmamak için kaza yaptı: 6 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Çorum'un Sungurlu ilçesinde önüne aniden çıkan köpeğe çarpmamak için ani fren yapan otomobile başka bir araç çarptı.

ÇORUM (İHA) - Çorum'un Sungurlu ilçesinde önüne aniden çıkan köpeğe çarpmamak için ani fren yapan otomobile başka bir araç çarptı. Kazada 6 kişi yaralandı.

Kaza, Ankara-Samsun karayolu İlçe Tarım Müdürlüğü önünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Çorum'dan Ankara istikametine seyir halinde olan ve önüne çıkan köpeğe çarpmamak için ani fren yapan Ömer B. (41) yönetimindeki 06 CTH 075 plakalı araca, Nurettin Y. (41) yönetimindeki 06 DG 2630 plakalı araç arkadan çarptı. Kazada her iki sürücü ile otomobillerde yolcu olarak bulunan 2'si çocuk 4 kişi yaralandı. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar ambulanslarla Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(Serkan Şansever/İHA)

Köpeğe çarpmamak için kaza yaptı: 6 yaralı

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