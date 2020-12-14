Son dakika: Konyaaltı Sahili'nde dev dalgalara karşı selfie
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Son dakika: Konyaaltı Sahili'nde dev dalgalara karşı selfie

14.12.2020 16:21 | Son Güncelleme: 14.12.2020 16:29
Son dakika: Konyaaltı Sahili'nde dev dalgalara karşı selfie

Gelen son dakika haberlerine göre ANTALYA'da yağış ve şiddetli fırtınayla birlikte dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde yer yer 3 metreyi bulan dev dalgalar oluştu.

ANTALYA'da yağış ve şiddetli fırtınayla birlikte dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde yer yer 3 metreyi bulan dev dalgalar oluştu. Sahil bandında yürüyüş yapanlar dev dalgaların önünde fotoğraf çekilerek anı ölümsüzleştirdi. Antalya ve çevresinde meteorolojik uyarının ardından 2 gündür etkili olan yağış ve şiddetli fırtına yaşamı olumsuz etkiledi. Konyaaltı sahilinde, yer yer 3 metreyi bulan dev dalgalar oluştu.

Sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle bazı vatandaşlar Konyaaltı Sahili'nde şemsiyeleriyle yürüyüş yaparken kimi de dev dalgaları seyretmeyi tercih etti. Sahile inenler zaman zaman zor anlar yaşadı. Dev dalgalar önünde fotoğraf çekilenlerin ıslanmamak için koştukları görüldü.

SAHİL KAHVERENGİ OLDUYağışla birlikte Boğaçayı'nın taşıdığı alüvyon ve çamurlu suyla denizin rengi kahverengiye büründü. Ailesiyle yağmura rağmen sahil bandında gelen Erol Uslu, "Hava bize göre çok güzel. Denizin kahverengi oluşunu seyrediyoruz. Beraber burada vakit geçiriyoruz" dedi.DEDEKTÖRLE ARAMA YAPTI2 gündür devam eden sağanak yağmur ve dev dalgalara rağmen Konyaaltı Sahili'nde bir vatandaş elinde detektörle kolye, yüzük, bilezik gibi altın takı ya da değerli madeni eşyalar aradı.Sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle hava almak için sahile geldiklerini belirten Dudu Uslu, "Hava almak ve denizi seyretmek için çıktık. Evde sıkılmıştık. Hem dev dalgaları hem de denizin kahverengiye bürünmesini her kış izlemeye geliyoruz. Bu sene de geldik. Burada ailemle fotoğraf da çekildim" diye konuştu.

Son dakika: Konyaaltı Sahili'nde dev dalgalara karşı selfie
Son dakika: Konyaaltı Sahili'nde dev dalgalara karşı selfie
Son dakika: Konyaaltı Sahili'nde dev dalgalara karşı selfie
Son dakika: Konyaaltı Sahili'nde dev dalgalara karşı selfie
Son dakika: Konyaaltı Sahili'nde dev dalgalara karşı selfie
Son dakika: Konyaaltı Sahili'nde dev dalgalara karşı selfie
Son dakika: Konyaaltı Sahili'nde dev dalgalara karşı selfie
Son dakika: Konyaaltı Sahili'nde dev dalgalara karşı selfie
Son dakika: Konyaaltı Sahili'nde dev dalgalara karşı selfie
Son dakika: Konyaaltı Sahili'nde dev dalgalara karşı selfie
Son dakika: Konyaaltı Sahili'nde dev dalgalara karşı selfie
Son dakika: Konyaaltı Sahili'nde dev dalgalara karşı selfie

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Adem AKALAN

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