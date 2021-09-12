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Son dakika... Konya'ya şehit ateşi düştü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika... Konya'ya şehit ateşi düştü

Son dakika 3. sayfa haberi... Pençe-Şimşek Harekat bölgesinde teröristlerin hain saldırısı sonucu yaralanan Konyalı Piyade Sözleşmeli Er Ömer Faruk Erdem şehit oldu.

Pençe-Şimşek Harekat bölgesinde teröristlerin hain saldırısı sonucu yaralanan Konyalı Piyade Sözleşmeli Er Ömer Faruk Erdem şehit oldu.

Şehit Erdem'in Konya'nın Akşehir ilçesi Adsız Mahallesindeki evine acı haberilçe protokolü tarafından verildi. Ilgın kaymakamı ve Akşehir Kaymakam Vekili Aytekin Yılmaz, Akşehir Garnizon Komutanı Akbay Tolga Yuvalı ve Akşehir Belediye Bakanı Salih Akkaya tarafından verilen şehit haberinin ardından yakınları gözyaşlarına boğuldu. Şehit Er Ömer Faruk Erdem'in babası Metin ve annesi Nesibe Erdem'in vefat ettiği, Şehit Erdem'in babaannesi Döndü Erdem ile yaşadığı ve Tuğba, Navruz, Sevgi ve Fadime isminde 4 kardeşinin bulunduğu öğrenildi. 1998 doğumlu olan Şehit Er Ömer Faruk Erdem'in 1 yıldır görev yaptığı ve ilk görev yerinin Şırnak Gülyazı olduğu bilgisine ulaşıldı. Şehidin 10 gün öncede Adsız'daki evine izne geldiği öğrenildi. Şehit haberi sonrasında vatandaşlar şehidin evinin önüne gelirken, Akşehir Belediyesi ekipleri tarafından da sokak ve şehidin evi bayraklarla donatıldı.

Şehidin Babaannesi Döndü Erdem, "Ben bu dünyaya kazık mıyım? Ne acılar gördüm ben. Bu kaçıncı acı? Ben niye hala buradayım?" diyerek gözyaşına hakim olamadı.

Şehidin cenazesi yarın öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Akşehir Şehitliği'nde toprağa verilecek. - KONYA

Son dakika... Konya'ya şehit ateşi düştü

Son dakika... Konya'ya şehit ateşi düştü

Son dakika... Konya'ya şehit ateşi düştü

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